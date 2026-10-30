تترقب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قوية تجمع السد القطري بالأهلي السعودي على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة. ويدخل الناديان اللقاء بإرث كبير على الساحة الإقليمية، وتشكيلتين تضمان نجوماً بارزين، وطموحات كبيرة على المستوى القاري.

جول يقدم لك كل المعلومات الأساسية عن تفاصيل المباراة وموعد انطلاقها وطرق شراء التذاكر، حتى تتمكن من حجز مقعدك ومتابعتها مباشرة.

متى تنطلق مباراة السد والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية لهذه المباراة غير متاحة حالياً. تابع التحديثات مع اقتراب موعد انطلاقها لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 2 نوفمبر 2026 - 11:00

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة السد القطري والأهلي السعودي؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات السد على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة بصورة أساسية عبر منصة التذاكر الرسمية لنادي السد وشركاء البيع المعتمدين في قطر. ويُنصح المشجعون بالتحقق أولاً من توفر تذاكر الدخول العامة على الموقع الرسمي.

إذا نفدت التذاكر تماماً لدى البائع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات بيع التذاكر الثانوية، مثل Grintahub، للبحث عن تذاكر متاحة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السد القطري والأهلي السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئات المقاعد في الملعب والمدرج المختار وحجم الطلب على المباراة.

على منصة التذاكر الرسمية، تبدأ أسعار تذاكر المقاعد العامة عادة من نحو 20 إلى 35 ريالاً سعودياً.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الرسمية، فسيتوقف توفرها على العروض المنشورة في أسواق إعادة البيع. وعلى المنصات الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العامة من نحو 50 ريالاً سعودياً.

للحصول على أرخص التذاكر، بادر بالشراء عند طرح التذاكر الرسمية، أو استكشف المقاعد المتاحة في أسواق إعادة البيع قبل تغيّر الأسعار.

السد ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج السد والأهلي الأخيرة

فاز السد في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، وخسر واحدة، ولم يتعادل في أي منها. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-0 أمام استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما كان قد تغلب على السيلية 6-3 والغرافة 4-1 في دوري نجوم قطر. وسجل السد 16 هدفاً واستقبلت شباكه 8 أهداف خلال تلك المباريات الخمس، في فترة اتسم فيها أداؤه بالنزعة الهجومية وعدم الاستقرار دفاعياً.

حقق الأهلي فوزين وتعادلاً واحداً وتلقى خسارتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وتغلب على الحزم 3-1 في دوري المحترفين السعودي قبل أن يخسر 2-1 أمام ماميلودي صن داونز في كأس القارات للأندية، في آخر مبارياته. ويُظهر فوزه السابق 5-0 على الرياض خلال هذه السلسلة قدراته الهجومية، إذ سجل 12 هدفاً في المباريات الخمس واستقبلت شباكه 8 أهداف.

السد ضد الأهلي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في 4 نوفمبر 2025 ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، وفاز فيها الأهلي 2-1 على أرض السد. وقبلها، فاز الأهلي أيضاً 3-1 على أرض السد في فبراير 2025 ضمن البطولة نفسها. ومن أصل خمس مواجهات مباشرة في البيانات المتاحة، فاز الأهلي بثلاث، وفاز السد بواحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.