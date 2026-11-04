يستضيف الدرعية فريق الفيحاء يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على ملعب الأول بارك في الرياض.

يدخل الفيحاء هذه المواجهة بوصفه فريقًا أكثر رسوخًا في دوري الدرجة الأولى، بعدما أمضى السنوات الأخيرة في تعزيز حضوره في دوري المحترفين السعودي. ونظرًا إلى أن الدرعية أمضى الغالبية العظمى من تاريخه خارج الدرجة الأولى، فإن المواجهات الرسمية المباشرة بين الناديين نادرة للغاية.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة الدرعية والفيحاء، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة الدرعية والفيحاء في دوري المحترفين السعودي؟

تنطلق مباراة الدرعية والفيحاء على ملعب الأول بارك في الرياض يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 26 نوفمبر 2026 - 12:00 الأول بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة الدرعية والفيحاء في دوري المحترفين السعودي؟

استنادًا إلى تفاصيل التذاكر الخاصة بالمباراة المقبلة، إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة الدرعية والفيحاء:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: تحقق من الموقعين الرسميين للدرعية والفيحاء أو منصات بيع التذاكر التابعة لهما، إذ يطرح الناديان عادةً تذاكر مبارياتهما على أرضهما مباشرةً عبر شركائهما الرسميين لبيع التذاكر أو منصاتهما الخاصة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المحترفين السعودي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الدرعية والفيحاء في دوري المحترفين السعودي؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة الدرعية والفيحاء في دوري المحترفين السعودي:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام / المقاعد العادية: من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا.

من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا. المقاعد متوسطة الفئة وعلى جانبي الملعب: من 30 إلى 80 ريالًا سعوديًا.

من 30 إلى 80 ريالًا سعوديًا. الضيافة المميزة وكبار الشخصيات: من 100 إلى أكثر من 250 ريالًا سعوديًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر منافذ البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

المقاعد العادية / الفئة الثالثة: من 150 إلى 400 ريال سعودي.

من 150 إلى 400 ريال سعودي. المقاعد على جانبي الملعب / المقاعد المميزة: من 400 إلى أكثر من 1800 ريال سعودي.

الدرعية والفيحاء في دوري المحترفين السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الدرعية والفيحاء

يخوض الدرعية هذه المباراة بسجل متباين في الفترة الأخيرة، إذ تعرض لهزيمتين وتعادل مرتين وحقق فوزًا واحدًا في مبارياته الخمس الأخيرة بدوري المحترفين السعودي. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارته 2-0 أمام الاتحاد، كما خسر 3-0 أمام النصر خلال هذه الفترة. ويبقى فوزه الوحيد، بنتيجة 1-0 على الرياض، أبرز نتائجه، فيما أكمل تعادلاه أمام التعاون وأبها سلسلةً تُظهر قدرته على حصد النقاط، لكن من دون استمرارية.

ويعكس مستوى الفيحاء قصة مماثلة من عدم الاستقرار. ففي مبارياته الخمس الأخيرة، سجل تعادلًا واحدًا وهزيمتين وتعادلين آخرين، من دون أي فوز خلال تلك الفترة. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع الحزم، فيما انتهت هزيمته في الدوري أمام الأهلي بنتيجة 3-2. وسجل الفيحاء في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، لكنه استقبل أهدافًا في أربع منها أيضًا، ما يشير إلى هشاشة دفاعية سيتعين على كاريلي معالجتها.

الدرعية والفيحاء: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لم تتوفر في الوقت الحالي بيانات المواجهات المباشرة بين الدرعية والفيحاء خلال لقاءاتهما الخمسة الأخيرة، لذا لا يمكن تقديم عرض لتاريخ هذه المواجهة.