يستضيف الخليج الاتحاد يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

تُظهر سجلات المواجهات التاريخية المباشرة أن الأهلي كان صاحب الأفضلية عادةً أمام الفيصلي، رغم أن الفوارق بينهما غالبًا ما كانت ضئيلة. وفي أحدث لقاءاتهما بالدوري قبل الفترة التي قضاها الفيصلي في درجة أدنى، كثيرًا ما شهدت مباريات الفريقين منافسة قوية وعددًا كبيرًا من الأهداف.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة الخليج والاتحاد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الخليج والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تُقام مباراة الخليج والاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 14 20 نوفمبر 2026 - 12:00 ملعب الأمير محمد بن فهد

كيف تشتري تذاكر مباراة الخليج والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

لشراء تذاكر مباراة الخليج والاتحاد المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية، بحسب تفضيلك للمنصات الرسمية للنادي أو أسواق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكنك مراجعة قنوات بيع التذاكر الرسمية أو الموقع الإلكتروني للنادي المضيف، الخليج، إذ يطرح الفريق صاحب الأرض تذاكر المباريات عادةً مع اقتراب موعدها.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل جرينتا هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخليج والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الخليج والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية الأساسية أو أسواق إعادة بيع التذاكر.

1. القنوات الرسمية للنادي

الفئة 4 / خلف المرميين (المدرجات العلوية والسفلية): من 30 إلى 50 ريالًا سعوديًا

الفئة 3 / مدرجات الزوايا: من 50 إلى 75 ريالًا سعوديًا

الفئتان 2 و1 / المدرجات الجانبية والسفلية الوسطى: من 90 إلى 150 ريالًا سعوديًا

الضيافة المميزة وضيافة كبار الشخصيات: من 300 إلى أكثر من 500 ريال سعودي

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل جرينتا هبالتذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

المدرجات العلوية / الدخول العام / المستوى 300: من 170 إلى 350 ريالًا سعوديًا

الفئة 2 / المستوى 200: من 350 إلى 600 ريال سعودي

الفئة 1 / المقاعد الوسطى المميزة / المستوى 100: من 600 إلى 950 ريالًا سعوديًا

إعادة بيع تذاكر دخول كبار الشخصيات والصالات: من 1,000 ريال سعودي فما فوق، بحسب توفر الباقات

الخليج والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الخليج والاتحاد

يدخل الخليج هذه المباراة بسجل يضم انتصارًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري السعودي للمحترفين. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على الفيحاء، لينهي سلسلة تضمنت تعادلين متتاليين أمام الاتفاق والنصر، وتعادلًا سلبيًا مع الرياض. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام نيوم بنتيجة 3-0. وسجل الخليج أربعة أهداف واستقبل أربعة في المباريات الخمس، ما يشير إلى صعوبة اختراق دفاعه، لكنه واجه صعوبة في التسجيل بانتظام.

أما نتائج الاتحاد في مبارياته الخمس الأخيرة فكانت أكثر تقلبًا، إذ حقق انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين. وفاز على الفيصلي 3-1 والفيحاء 2-1 في وقت سابق من تلك السلسلة، لكن نتائجه تراجعت منذ ذلك الحين. فقد أعقب تعادله 1-1 مع الشمال في دوري أبطال آسيا للنخبة خسارته 3-2 أمام الهلال في الدوري، ثم هزيمته 2-1 أمام شباب الأهلي دبي في البطولة القارية. وسجل الاتحاد ثمانية أهداف في خمس مباريات واستقبل سبعة، ما يشير إلى ضعف دفاعي سيسعى الخليج إلى استغلاله.

الخليج والاتحاد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز الاتحاد 1-0 عندما استضاف الخليج في الدوري السعودي للمحترفين في فبراير 2026. وقبلها، تعادل الفريقان بنتيجة لافتة 4-4 على ملعب الأمير محمد بن فهد في نوفمبر 2025. وشهدت آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما تنافسًا متقاربًا، مع أفضلية طفيفة للاتحاد، رغم أن الخليج أظهر قدرته على حصد نقاط أمام منافسه، بما في ذلك تعادلان وتلك المباراة المثيرة التي شهدت ثمانية أهداف.