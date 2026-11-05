يستضيف الخلود نظيره الهلال يوم الخميس 26 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

في أول لقاء بينهما على الإطلاق في أكتوبر 2025، حقق نيوم فوزًا مثيرًا خارج أرضه بنتيجة 3-2 على ملعب الخلود. وسرعان ما ردّ الخلود اعتباره في مباراة الإياب في فبراير 2026، بفوزه خارج أرضه 2-1 في تبوك.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته لشراء تذاكر مباراة الخلود والهلال، بما في ذلك أماكن بيعها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة الخلود والهلال في الدوري السعودي للمحترفين؟

تُقام مباراة الخلود والهلال على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 26 نوفمبر 2026 - 12:00 مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

كيف تشتري تذاكر مباراة الخلود والهلال في الدوري السعودي للمحترفين؟

استنادًا إلى تفاصيل التذاكر الخاصة بالمباراة المقبلة، إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة الخلود والهلال:

1. القنوات الرسمية للأندية

التذاكر الرسمية للنادي: تُطرح تذاكر المباريات التي تُقام على أرض الفريق المستضيف عادةً مباشرةً عبر بوابات بيع التذاكر الرسمية للنادي المستضيف، سواء كان الخلود أو الهلال بحسب الملعب الذي يستضيف المباراة، أو عبر شركائه الإقليميين المعتمدين لبيع التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل جرينتا هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخلود والهلال في الدوري السعودي للمحترفين؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين:

1. القنوات الرسمية للأندية

التذاكر العادية وتذاكر الدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو 35 إلى 50 ريالًا سعوديًا للمباريات العادية في الدوري.

تبدأ الأسعار من نحو للمباريات العادية في الدوري. المقاعد الجانبية ومقاعد الفئات المختلفة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 100 و250 ريالًا سعوديًا .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها بين 500 ريال سعودي وأكثر من 1500 ريال سعودي للمباريات البارزة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع المباشر للأندية، تعرض منصات إعادة البيع مثل جرينتا هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر العادية المعروضة لإعادة البيع: تبدأ أسعارها من نحو 180 إلى 400 ريال سعودي .

تبدأ أسعارها من نحو . المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب المعروضة لإعادة البيع: تبدأ أسعارها من نحو 450 إلى 900 ريال سعودي .

تبدأ أسعارها من نحو . باقات كبار الشخصيات والباقات المميزة المعروضة لإعادة البيع: تبدأ أسعارها من نحو 1500 ريال سعودي، بحسب مدى قرب موعد الشراء من يوم المباراة.

الخلود والهلال في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الخلود والهلال مؤخرًا

خسر الخلود أربعًا من آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، وكان فوزه الوحيد خلال هذه الفترة على الشباب بنتيجة 2-1 في سبتمبر. وخسر أمام القادسية 5-0، والفيصلي 3-2، والرياض 3-0، والاتفاق 3-0، واستقبل 13 هدفًا في تلك الهزائم الأربع.

فاز الهلال بمبارياته الخمس الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة. وجاءت نتائجه الخمس الأخيرة كالتالي: الفوز خارج أرضه على القادسية 3-2 في الدوري، وعلى الحزم 1-0، وعلى السد 2-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة، وعلى الاتحاد 3-2 في الدوري، وعلى الغرافة 2-1 في دوري أبطال آسيا. وسجل الهلال 11 هدفًا واستقبل خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس.

الخلود والهلال: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في كأس الملك في مايو 2026، حين فاز الهلال 2-1 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. وفي آخر خمس مواجهات بينهما في جميع المسابقات، فاز الهلال أربع مرات، بينما لم يحقق الخلود أي فوز خلال تلك الفترة. وكان أكبر انتصار للهلال في هذه المواجهات فوزه على أرضه 6-0 في الدوري في أبريل 2026، وقد سجل 16 هدفًا مقابل خمسة أهداف للخلود خلال المباريات الخمس.