تشتد منافسات كأس الملك مع استضافة التعاون للوحدة في مواجهة حاسمة بدور الـ16 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. وتحمل مباريات خروج المغلوب إثارة استثنائية في السعودية، إذ يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

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متى تبدأ مباراة التعاون والوحدة في كأس الملك؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة التعاون والوحدة. تابع التحديثات مع اقتراب موعد انطلاقها لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/8 1 ديسمبر 2026 - 08:20

أين يمكن شراء تذاكر مباراة التعاون والوحدة؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات كأس الملك أساسًا عبر منصات التذاكر الرياضية السعودية الرسمية، مثل ويبوك، إلى جانب منافذ بيع التذاكر المخصصة للنادي المستضيف. وينبغي للمشجعين متابعة هذه القنوات خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للحصول على التذاكر مباشرة بسعرها الأصلي.

جرينتا هب خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويمنح البحث عن أرخص تذكرة عبر القنوات البديلة المشجعين وسيلة موثوقة لضمان حضور المباراة عند نفاد كامل الحصة الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة التعاون والوحدة؟

تبدأ أسعار التذاكر لدى مزود التذاكر الرسمي من نحو 20 إلى 40 ريالًا سعوديًا لتذاكر الدخول العام العادية، ما يجعل حضور الأدوار الأولى من كأس الملك في متناول المشجعين.

وفي السوق الثانوية، مثل جرينتا هب، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 60 ريالًا سعوديًا، ما يمنح المشجعين طريقة بديلة للعثور على أرخص تذكرة متاحة إذا نفدت الحصة الرسمية.

التعاون ضد الوحدة في كأس الملك: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى التعاون والوحدة مؤخرًا

حقق التعاون فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع الاتفاق في دوري المحترفين السعودي. وقبل ذلك، تغلب على الفيصلي 2-0 في دوري أبطال آسيا 2، لكن خسارتيه أمام الرياض 2-1 والقادسية 1-0 في الدوري تعكسان صعوبة نتائجه محليًا. وسجل خمسة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

حقق الوحدة فوزًا واحدًا وتعادل مرة وخسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته فوزه 3-2 على الشباب في كأس الملك في أغسطس 2026. وقبل ذلك، خسر أمام الاتحاد في كأس الملك، ثم تلقى هزيمتين متتاليتين أمام الاتفاق والقادسية في دوري المحترفين السعودي. وكان تعادله 1-1 مع الهلال مصدر نقطته الأخرى الوحيدة خلال تلك الفترة، التي سجل فيها ستة أهداف واستقبل ثمانية في خمس مباريات.

التعاون ضد الوحدة: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في دوري المحترفين السعودي يوم 19 أبريل 2025، حين فاز الوحدة 2-0 على أرض التعاون. وقبل ذلك، حقق الوحدة فوزًا على أرضه في الدوري بنتيجة 1-0 في نوفمبر 2024. وخلال المواجهات الخمس الأخيرة، يملك التعاون السجل الإجمالي الأفضل بانتصارين مقابل انتصارين للوحدة وتعادل واحد، ومن أبرز النتائج التعادل المثير بنتيجة 3-3 في فبراير 2024.