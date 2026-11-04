يستضيف الاتفاق نظيره الحزم يوم الخميس 26 نوفمبر 2026، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين، في فبراير 2026، بفوز الحزم 3-1، ما يثبت قدرته على تحقيق مفاجأة. وقبل تلك الهزيمة، تعادل الفريقان 2-2 في مباراة متكافئة عندما استضاف الاتفاق الحزم آخر مرة في أكتوبر 2025.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة الاتفاق والحزم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الاتفاق والحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

تُقام مباراة الاتفاق والحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، يوم الخميس 26 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 26 نوفمبر 2026 - 12:00 ملعب الأمير محمد بن فهد

كيف تشتري تذاكر مباراة الاتفاق والحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

استنادًا إلى تفاصيل التذاكر المتاحة للمباراة المقبلة، إليك خيارات شراء تذاكر مباراة الاتفاق والحزم:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكن عادةً الحصول على التذاكر مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية للاتفاق أو قنوات النادي لمبارياته على أرضه في ملعب الأمير محمد بن فهد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل جرينتا هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المتاحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتفاق والحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة الاتفاق والحزم في الدوري السعودي للمحترفين:

1. القنوات الرسمية للنادي

المقاعد الأقل سعرًا: من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا

من 10 إلى 30 ريالًا سعوديًا تذاكر الدخول العام العادية: من 50 إلى 125 ريالًا سعوديًا

من 50 إلى 125 ريالًا سعوديًا مقاعد الفئة الأولى / المقاعد المميزة على جانبي الملعب: من 250 إلى 700 ريال سعودي

من 250 إلى 700 ريال سعودي باقات كبار الشخصيات وصالات الضيافة: من 1,500 إلى أكثر من 2,500 ريال سعودي

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل جرينتا هب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية: من 220 إلى 560 ريالًا سعوديًا

من 220 إلى 560 ريالًا سعوديًا المقاعد المميزة بمحاذاة وسط الملعب / على جانبي الملعب: من 560 إلى أكثر من 1,200 ريال سعودي

من 560 إلى أكثر من 1,200 ريال سعودي مقاعد كبار الشخصيات: أكثر من 1,800 ريال سعودي

الاتفاق ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الاتفاق والحزم

حقق الاتفاق فوزين وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري السعودي للمحترفين. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-0 خارج أرضه على الخلود، كما تغلب على نيوم 1-0 في وقت سابق من هذه السلسلة. أما النتيجة السلبية الوحيدة فكانت خسارته على أرضه 4-1 أمام الاتحاد. وسجل الاتفاق ثمانية أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرة الفريق على التسجيل، لكنه لا يتمتع دائمًا بالصلابة الدفاعية.

لم يحقق الحزم سوى تعادل واحد مقابل أربع هزائم في آخر خمس مباريات له. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 2-2 أمام الفيحاء، وقبلها خسر 1-0 أمام الهلال. كما خسر 3-1 أمام الأهلي و3-2 أمام الفتح. وسجل فريق قدري سبعة أهداف واستقبلت شباكه عشرة أهداف خلال هذه السلسلة، ولم يفز في آخر أربع مباريات له.

الاتفاق ضد الحزم: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز الحزم على الاتفاق 3-1 على أرضه في الدوري السعودي للمحترفين. وقبلها، تعادل الفريقان 2-2 عندما استضاف الاتفاق الحزم في أكتوبر 2025. ويتفوق الاتفاق في سجل آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، بما في ذلك فوز بنتيجة 5-2 وآخر بنتيجة 2-0، رغم تفاوت نتائج المواجهات بين الفريقين وتحقيق كليهما انتصارات.