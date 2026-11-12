يستضيف الاتحاد باختاكور في مواجهة مرتقبة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 23 نوفمبر 2026. وتقام مباراة دور المجموعات في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

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متى تبدأ مباراة الاتحاد وباختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تقام مباراة الاتحاد وباختاكور يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، وتنطلق الساعة 22:15 بتوقيت السعودية في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 23 نوفمبر 2026 - 13:15

أين يمكن شراء تذاكر الاتحاد وباختاكور؟

أفضل وسيلة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة، مثل منصة ويبوك. ويُنصح المشجعون دائمًا بالاطلاع على القنوات الرسمية أولًا مع طرح حصص التذاكر تدريجيًا قبل يوم المباراة.

وإذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى المنصة الثانوية Grintahub. ويمكنك تصفح المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذكرتك لهذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة للمباراة على المنصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد وباختاكور؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين المسافرين والمحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر قنوات النادي الرسمية، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لهذه المباراة من 15 ريالًا سعوديًا، وتتراوح عادةً حتى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المدرجات السفلية.

وفي السوق الثانوية، مثل Grintahub، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 75 ريالًا سعوديًا. والمبادرة بالحجز هي أفضل طريقة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

الاتحاد وباختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الاتحاد وباختاكور طشقند

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى خسارة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة على أرضه أمام العين بنتيجة 1-4 في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبلها، تغلب على الاتفاق بنتيجة 4-1 والدرعية بنتيجة 2-0 في دوري المحترفين السعودي، كما فاز خارج أرضه على نفتشي فرغانة بنتيجة 2-1 في المنافسات القارية. وسجل تسعة أهداف واستقبل عشرة خلال المباريات الخمس.

فاز باختاكور في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز على كوكا‌ند 1912 بنتيجة 3-1 في الدوري الأوزبكي، لكنه تلقى قبلها خسارة ثقيلة أمام النصر بنتيجة 2-6 في دوري أبطال آسيا للنخبة. وخسر أيضًا أمام القوة الجوية بنتيجة 1-0 في المنافسات القارية. وسجل الفريق الأوزبكي سبعة أهداف واستقبل 11 هدفًا خلال خمس مباريات.

الاتحاد وباختاكور طشقند: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2012، حين استضاف باختاكور الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة وخسر بنتيجة 1-2. وفي مباراة الذهاب في وقت سابق من ذلك الموسم، فاز الاتحاد على أرضه بنتيجة 4-0. ويُظهر سجل المواجهات المباشرة في المباريات الأربع المتاحة فوز الاتحاد ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد، فيما لم يحقق باختاكور أي انتصار على الفريق السعودي حتى الآن.