تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قارية من العيار الثقيل، إذ يستعد الاتحاد السعودي لاستضافة العين الإماراتي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. ويتمتع العملاقان الآسيويان بسجل حافل من النجاحات المحلية والتاريخ القاري العريق، ما يجعل هذه المواجهة في دور المجموعات واحدة من أبرز مباريات كرة القدم الآسيوية.

جول جمع لكم كل التفاصيل الأساسية عن المباراة وموقع الملعب وخيارات التذاكر، لتتمكنوا من حجز مقاعدكم ومتابعة مواجهة دوري أبطال آسيا للنخبة مباشرة.

متى تنطلق مباراة الاتحاد والعين في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية لمباراة الاتحاد والعين غير متاحة حاليًا. تابعوا المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة لمعرفة القناة التلفزيونية وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 4 2 نوفمبر 2026 - 13:15

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات الاتحاد على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة أساسًا عبر ويبوك، المنصة الرسمية الرئيسية لبيع تذاكر فعاليات كرة القدم الكبرى في السعودية. ويُنصح المشجعون بالتحقق من المنصة أولًا عند بدء البيع العام للتذاكر.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى البائع الرسمي الرئيسي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل Grintahub في حال نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والعين؟

تختلف أسعار تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئة المدرج وموقع المقعد ومستوى الطلب على المباراة.

على منصة التذاكر الرسمية ويبوك، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية خلف المرميين عادةً من نحو 30 إلى 50 ريالًا سعوديًا لفئات المقاعد العامة.

إذا نفدت التذاكر المخصصة للبيع عبر المنصة الرئيسية، فستتغير الخيارات المتاحة في أسواق إعادة البيع وفقًا لطلب المشجعين. وعلى منصات مثل Grintahub، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية من نحو 80 ريالًا سعوديًا.

للحصول على أرخص التذاكر، بادروا بالحجز عند بدء البيع العام أو تصفحوا التذاكر المتاحة لدى منصات إعادة بيع موثوقة قبل ارتفاع الأسعار.

الاتحاد ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى الاتحاد والعين

حقق الاتحاد ثلاثة انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته تعادلًا بنتيجة 1-1 مع الشمال في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري السعودي للمحترفين، بينها الفوز 2-1 على النصر و2-1 على الفيحاء. وفي أولى مبارياته الخمس، تعادل 0-0 مع الفتح. وسجل الاتحاد سبعة أهداف واستقبل ثلاثة خلال تلك المباريات.

فاز العين بأربع من آخر خمس مباريات له، وجاء تعثره الوحيد بتعادله 2-2 مع الوصل في دوري الخليج العربي. وكانت أبرز نتائجه الفوز 4-0 على النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة، في آخر مباراة خاضها. كما حقق انتصارات على كلباء ونادي النصر الرياضي وخورفكان، مسجلًا عشرة أهداف ومستقبلًا هدفين فقط خلال المباريات الخمس.

الاتحاد والعين: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في أغسطس 2014، حين استضاف الاتحاد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة وخسر 1-3. وفي المواجهات المباشرة الأربع المسجلة بينهما، التي أُقيمت جميعها في دوري أبطال آسيا للنخبة عام 2014، فاز العين مرتين والاتحاد مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وسجل العين ثمانية أهداف في تلك المواجهات الأربع، مقابل خمسة أهداف للاتحاد.