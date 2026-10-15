تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مهمة، إذ تستعد اسكتلندا للقاء مقدونيا الشمالية في مباراة حاسمة بالمجموعة الخامسة. ويسعى المنتخبان إلى اكتساب الزخم والتفوق في المجموعة، ما يجعل هذه المواجهة الدولية جديرة بمتابعة الجماهير في أنحاء أوروبا.

وفي ظل تاريخ من المباريات شديدة التنافس بين المنتخبين، يُتوقع أن تكون الأجواء داخل الملعب حماسية. ويمكن للجماهير ترقب مواجهة قوية ومفتوحة، في ظل احتدام الصراع على نقاط الصعود والتصنيف المهمة في البطولة.

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متى تبدأ مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية للمستوى ب؟

تُقام مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية على ملعب هامبدن بارك في جلاسكو، ولم يُؤكد موعد انطلاقها بعد.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 هامبدن بارك

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية؟

يتولى الاتحاد المضيف لكرة القدم توزيع التذاكر الرسمية لهذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية مباشرة عبر بوابته الإلكترونية، التي تتيح شراء التذاكر المطروحة لعامة الجمهور. ويُنصح المشجعون بالتسجيل مبكرًا على المنصة الرسمية للحصول على التذاكر العادية قبل نفاد الحصص المتاحة منها.

إذا أُغلقت نافذة البيع الأساسية أو نفدت المقاعد على المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو عند نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية عبر بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد العامة، بحسب موقع المقعد داخل الملعب والفئة المختارة.

أما على منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو، فتبدأ أسعار التذاكر من نحو 90 يورو للمقعد عند نفاد التذاكر العادية المطروحة عبر المنصة الرسمية.

اسكتلندا ومقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية للمستوى ب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى اسكتلندا ومقدونيا الشمالية مؤخرًا

فازت اسكتلندا في ثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة، مقابل هزيمتين ودون أي تعادل. وجاءت أحدث نتائجها في كأس العالم، حيث خسرت 3-0 أمام البرازيل و1-0 أمام المغرب. وقبل هاتين الخسارتين، تغلبت على هايتي 1-0 وحققت فوزًا 4-1 على كوراساو، ما أظهر قدرتها الهجومية حين تكون في أفضل حالاتها. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت خمسة.

عانت مقدونيا الشمالية من تذبذب النتائج، إذ فازت في مباراة واحدة فقط من مبارياتها الخمس الأخيرة، وتعادلت مرتين وخسرت مرتين. وانتهت مباراتها الأخيرة بهزيمة 4-0 أمام تركيا، كما خسرت 4-0 أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم. وتمثل خسارتها 7-1 أمام ويلز في وقت سابق من مشوارها أثقل هزيمة لها خلال هذه السلسلة. وسجلت مقدونيا الشمالية هدفًا واحدًا فقط واستقبلت خمسة عشر هدفًا في تلك المباريات الخمس.

اسكتلندا ومقدونيا الشمالية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في سبتمبر 2013، حين فازت اسكتلندا 2-1 خارج أرضها أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم. وفي آخر أربع مواجهات مباشرة مسجلة، تتفوق اسكتلندا بانتصارين مقابل انتصار واحد لمقدونيا الشمالية، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. ولا يزال فوز اسكتلندا 2-0 على أرضها عام 2009 أكبر انتصاراتها في هذه المواجهات.







