تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مهمة، إذ تستعد اسكتلندا لملاقاة مقدونيا الشمالية في مباراة حاسمة بالمجموعة الخامسة. ويسعى المنتخبان إلى اكتساب الزخم والتفوق في المجموعة، ما يجعل هذه المواجهة الدولية جديرة بمتابعة الجماهير في أنحاء أوروبا.

وفي ظل تاريخ من المواجهات الشرسة بين المنتخبين، يُتوقع أن تكون الأجواء داخل الملعب حماسية. ويمكن للجماهير أن تتوقع مباراة قوية بدنيًا ومفتوحة على الهجمات المتبادلة، في ظل أهمية نقاط الصعود والتصنيف في البطولة.

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متى تبدأ مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية «ب»؟

تُقام مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية على ملعب هامبدن بارك في جلاسكو، ولم يُؤكد موعد انطلاقها بعد.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 هامبدن بارك

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية؟

يتولى الاتحاد المضيف لكرة القدم توزيع التذاكر الرسمية لهذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية مباشرةً عبر بوابته الإلكترونية، التي تتيح شراء التذاكر في الطرح الأساسي للجمهور. وينبغي للمشجعين التسجيل مبكرًا على المنصة الرسمية لحجز التذاكر العادية قبل نفاد الحصص المخصصة لها.

إذا أُغلق باب البيع الأساسي أو نفدت المقاعد على المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد العامة، بحسب موقع المقعد في الملعب والفئة المختارة.

أما على منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو، فتبدأ الأسعار من نحو 90 يورو للمقعد عند نفاد التذاكر العادية في الطرح الأساسي.

اسكتلندا ومقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية «ب»: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى اسكتلندا ومقدونيا الشمالية مؤخرًا

فازت اسكتلندا في ثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة، مقابل هزيمتين ودون أي تعادل خلال تلك الفترة. وجاءت أحدث نتائجها في كأس العالم، حيث خسرت 3-0 أمام البرازيل و1-0 أمام المغرب. وقبل هاتين الخسارتين، تغلبت على هايتي 1-0 وحققت فوزًا بنتيجة 4-1 على كوراساو، لتُظهر قدرتها الهجومية حين تكون في أفضل حالاتها. وسجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت خمسة في تلك المباريات الخمس.

واجهت مقدونيا الشمالية صعوبة في الحفاظ على استقرار نتائجها، إذ فازت في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات، وتعادلت مرتين وخسرت مرتين. وانتهت مباراتها الأخيرة بالخسارة 4-0 أمام تركيا، كما خسرت 4-0 أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم. وكانت خسارتها 7-1 أمام ويلز في وقت سابق من المشوار هي الأثقل لها خلال هذه الفترة. وسجلت مقدونيا الشمالية هدفًا واحدًا فقط واستقبلت خمسة عشر هدفًا في تلك المباريات الخمس.

اسكتلندا ومقدونيا الشمالية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في سبتمبر 2013، حين فازت اسكتلندا خارج أرضها على مقدونيا الشمالية 2-1 في تصفيات كأس العالم. وفي آخر أربع مواجهات مباشرة مسجلة، تتفوق اسكتلندا بفوزين مقابل فوز واحد لمقدونيا الشمالية، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. ولا يزال فوز اسكتلندا على أرضها 2-0 في عام 2009 أكثر نتائجها تفوقًا في سجل مواجهات المنتخبين.