هي حكاية مدينتين على ملعب الاتحاد يوم السبت 5 سبتمبر، حين يلتقي مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا بقيادة فرانك لامبارد، والذي يخوض كرة القدم في دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

تحولت ملامح القلق في الاستراحة إلى ارتياح مع صافرة النهاية خلال مباراة مانشستر سيتي الافتتاحية في الدوري لموسم 2026/27 على ملعب الاتحاد. فعلى الرغم من تأخره أمام بورنموث بنتيجة 1-0، أنقذ هدفان متأخران من الثنائي الدفاعي مارك غويهي ويوشكو غفارديول الموقف للمدرب الجديد إنزو ماريسكا.

ولن تصبح رحلات كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز أسهل من ذلك. فبعد أن تفوق عليه البطل أرسنال في مباراته الافتتاحية بالموسم، يتعين عليه الآن الاستعداد لهجوم إرلينغ هالاند وأنطوان سيمينيو وفيل فودين وآخرين.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي على ملعب الاتحاد في مانشستر، يوم السبت 5 سبتمبر، مع انطلاق مقرر عند الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 10:00 ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المدفوعون للنادي (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المدفوعين في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: تكاد المبيعات المفتوحة للجمهور العام من غير الأعضاء تكون معدومة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا عبر فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات البارزة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على طول جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات البيتية بالقيمة الاسمية، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وسارية للنادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ولا تكاد تصل أبدًا إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

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