يستضيف مانشستر سيتي تشيلسي يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب الاتحاد في مانشستر.

حقق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على تشيلسي بنتيجة 3-0 في ستامفورد بريدج في أبريل 2026، خلال المراحل الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز. والتقى الفريقان آخر مرة في مايو 2026 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حين حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 ليتوج باللقب.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تبدأ مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد في مانشستر يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للنادي

بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي: تُتاح تذاكر أصحاب الأرض، على ملعب الاتحاد، أولًا لأعضاء Cityzens Matchday/Junior عبر قرعة أو خلال فترات حجز محددة. وعادةً ما يتطلب دخول قائمة انتظار بوابة التذاكر للمباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا شراء عضوية رسمية في النادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر المباراة العادية للبالغين: تتراوح عادةً بين نحو 45 و75 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر .

تتراوح عادةً بين نحو . باقات الضيافة الرسمية يوم المباراة: تبدأ أسعارها من نحو 150 إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أسعار إعادة البيع الأقل: تبدأ عادةً من نحو 73 إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ عادةً من نحو . متوسطات الأسعار المعتادة في السوق: تتراوح غالبًا بين 250 و600 جنيه إسترليني أو أكثر .

تتراوح غالبًا بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها غالبًا من 127 جنيهًا إسترلينيًا.

مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر سيتي وتشيلسي

فاز مانشستر سيتي بمباراة واحدة وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وتعادل في مباراة بكأس كاراباو. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 3-1 أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر أمام أستون فيلا وبرايتون في الدوري خلال تلك الفترة. وفاز سيتي خارج أرضه على لايبزيج بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا، ليُظهر أنه لا يزال قادرًا على تقديم أداء جيد على أعلى مستوى أوروبي. واستقبل أهدافًا في أربع من آخر خمس مباريات، وسيثير هذا الضعف الدفاعي قلق ماريسكا قبل هذه المباراة.

فاز تشيلسي في مباراتين وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وانتهت آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة 1-0 على أرض سندرلاند، بعدما كان قد فاز قبلها على مانشستر يونايتد 2-0 في ستامفورد بريدج. وخرج من كأس كاراباو بعد التعادل 1-1 مع ليفربول، وخسر 2-0 أمام توتنهام في الدوري. وسجل تشيلسي أربعة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

مانشستر سيتي ضد تشيلسي: سجل المواجهات الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين فاز مانشستر سيتي على تشيلسي 1-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي. وقبلها، فاز سيتي 3-0 في ستامفورد بريدج ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق مانشستر سيتي ثلاثة انتصارات، مع تعادل واحد وفوز واحد لسيتي في ستامفورد بريدج، بينما لم يتمكن تشيلسي من الفوز عليه خلال تلك الفترة. ولم يستقبل سيتي سوى هدفين في تلك المواجهات الخمس، مقابل تسعة أهداف سجلها.