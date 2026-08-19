سيحظى أندوني إيراولا باستقبال حار عندما يخطو إلى أرضية ملعب أنفيلد لخوض أول مباراة تنافسية له على أرضه مديرًا فنيًا لليفربول يوم السبت 29 أغسطس. ويمكنك أن تكون هناك لمتابعة هذه المناسبة ورؤية كيف سيؤدي ليفربول أمام نوتنغهام فورست، من خلال حجز التذاكر اليوم.

ورغم إنهاء الموسم الماضي في المركز الخامس وضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فإن أداء ليفربول كان دون المستوى، وهو ما كلّف آرني سلوت منصبه. ويأتي إيراولا بعد أن قدّم عملًا رائعًا مع بورنموث خلال مواسمه الثلاثة مع نادي الساحل الجنوبي، إذ قاده بشكل مذهل إلى المركز السادس وإلى أوروبا خلال الموسم الماضي.

لكن نوتنغهام فورست سيحمل ذكريات طيبة من زياراته الأخيرة إلى أنفيلد. فقد فاز الفريق في آخر زيارتين له هناك، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها انتصارين متتاليين على هذا الملعب العريق منذ عام 1963.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنغهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة ليفربول ضد نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتنغهام فورست في الساعة 12:30 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب أنفيلد في ليفربول.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 07:30 أنفيلد

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات للتذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لبيع التذاكر في السوق السوداء، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المدفوعون في النادي (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة ليفربول ضد نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، التي تفرض أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر مقاعد المستويات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من بين الأصعب حصولًا في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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