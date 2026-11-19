يستضيف ليفربول ليدز يونايتد يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب أنفيلد في ليفربول.

انتهت آخر مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 1 يناير 2026، بتعادل صعب 0-0 على ملعب أنفيلد، بعدما صمد دفاع الفريقين. وقبل ذلك التعادل السلبي، شهدت مواجهاتهما كثيرًا من الإثارة، أبرزها التعادل المثير 3-3 على ملعب إيلاند رود في ديسمبر 2025.

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متى تبدأ مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد على ملعب أنفيلد في ليفربول يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يقدم كل من ليفربول، عبر العضوية الرسمية للنادي، وليدز يونايتد، عبر العضوية الرسمية، فئات مختلفة لشراء التذاكر. ويحصل الأعضاء عادةً على فرصة المشاركة في قرعة التذاكر، والوصول إلى المبيعات المخصصة لهم، وفترات البيع الإضافية أو المتأخرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية: تتراوح عادةً بين نحو 30 و60 جنيهًا إسترلينيًا.

تتراوح عادةً بين نحو باقات الضيافة وكبار الشخصيات الرسمية: تبدأ عادةً من نحو 150 إلى أكثر من 200 جنيه إسترليني.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المباعة مباشرةً عبر الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العادية: تبدأ الأسعار من نحو 95 إلى 160 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ الأسعار من نحو . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ عمومًا من نحو 180 إلى 320 جنيهًا إسترلينيًا.

ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليفربول وليدز يونايتد

فاز ليفربول بمباراتين، وخسر مباراتين، وفاز بمباراة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وسجل سبعة أهداف واستقبل ستة. وكانت آخر مبارياته فوزه 1-3 خارج أرضه على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 8 نوفمبر. وجاءت تلك النتيجة بعد خسارته أمام فنربخشة (3-2 في دوري أبطال أوروبا) وأرسنال (1-0 في الدوري)، رغم أن ليفربول تأهل أيضًا في كأس كاراباو بعد تعادله 1-1 مع تشيلسي، وهي نتيجة آلت لصالحه.

حقق ليدز يونايتد فوزًا واحدًا وتعادلين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل أربعة أهداف واستقبل أربعة. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على توتنهام هوتسبير خارج أرضه يوم 7 نوفمبر. وقبل ذلك، خسر 2-0 أمام بورنموث وتعادل 0-0 خارج أرضه مع سندرلاند، كما تضمنت سلسلة مبارياته الخمس التعادل 1-1 خارج أرضه مع مانشستر يونايتد.

ليفربول ضد ليدز يونايتد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين بالتعادل 0-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد يوم 1 يناير 2026. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 3-3 على ملعب إيلاند رود في ديسمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، من بينها فوز ليدز 2-4 في مباراة ودية استعدادًا للموسم في أغسطس 2026، يتفوق ليدز بفوزين مقابل فوز واحد لليفربول، إلى جانب تعادلين.