أولئك المحظوظون الذين حضروا مباراة ليفربول وفولهام السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أبريل الماضي، يمكنهم الآن أن يستعيدوا الذكريات مع أحبّائهم وأصدقائهم بأنهم كانوا حاضرين عندما سجل مو صلاح آخر أهدافه على الإطلاق في أنفيلد. ويلتقي الفريقان مجددًا في ميرسيسايد يوم السبت 12 سبتمبر، ويمكنكم حجز التذاكر اليوم.

وكانت تلك المواجهة أمام فولهام، التي فاز بها ليفربول 2-0، مناسبة لا تُنسى أيضًا بالنسبة إلى ريو نغوموها. فقد افتتح الجناح الموهوب للغاية التسجيل لليفربول، وبذلك أصبح أصغر لاعب يهز الشباك على الإطلاق في أنفيلد، بعمر 17 عامًا و225 يومًا فقط.

وبالطبع، لا تُعد الأهداف أمرًا نادرًا عندما يلتقي ليفربول وفولهام. فقد سجل ليفربول هدفين أو أكثر في كل واحدة من آخر خمس مواجهات أمام فولهام. فماذا ينتظرنا هذه المرة؟

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة ليفربول وفولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة ليفربول وفولهام على ملعب أنفيلد (ليفربول)، يوم السبت 12 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 10:00 أنفيلد

كيفية شراء تذاكر مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم إدارة ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بصورة غير قانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المدفوعين في الأندية (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء أن يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والشرائح العمرية من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وهي الأعلى من حيث أسعار القيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلى أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات المنزلية بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للنادي من أجل دخول القرعات أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من بين الأصعب حصولًا في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أقصى عدد من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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