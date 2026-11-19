يستضيف كولن فريق لايبزيج يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولونيا.

تفوق لايبزيج مرارًا على كولن في المواسم الأخيرة، وأبرز ذلك فوزه الكاسح 6-0 في أكتوبر 2023 وانتصاره 5-1 في كولونيا في مارس 2024. ولا تزال انتصارات كولن النادرة في هذه المواجهة عزيزة على جماهيره، ولا سيما فوزه الصعب خارج أرضه 2-1 في فبراير 2018، وانتصاره الذي لا يُنسى على أرضه بالنتيجة نفسها في أبريل 2021.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة كولن ضد لايبزيج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة كولن ضد لايبزيج في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة كولن ضد لايبزيج على ملعب راين إنرجي شتاديون في كولونيا يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 13 12 ديسمبر 2026 - 09:30 رين إينيرجي ستاديون

كيف تشتري تذاكر مباراة كولن ضد لايبزيج في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة كولن ضد لايبزيج في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

متجر التذاكر الرسمي لنادي 1. إف سي كولن: بالنسبة للمباريات التي تُقام على ملعب راين إنرجي شتاديون، تُباع التذاكر أساسًا عبر الموقع الرسمي لكولن. وعادةً ما تُمنح الأولوية لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع للجمهور.

بالنسبة للمباريات التي تُقام على ملعب راين إنرجي شتاديون، تُباع التذاكر أساسًا عبر الموقع الرسمي لكولن. وعادةً ما تُمنح الأولوية لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية قبل طرح أي تذاكر متبقية للبيع للجمهور. متجر التذاكر الرسمي للايبزيج: إذا كنت تشجع الفريق الضيف أو تبحث عن تذاكر المدرج المخصص لجماهيره، فيمكن الحصول عليها عبر بوابة التذاكر الرسمية للايبزيج، لكن حصة جماهير الفريق الضيف في المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا تكون عادةً محدودة ومقيدة بشدة لأعضاء النادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر كولن ضد لايبزيج في الدوري الألماني؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة كولن ضد لايبزيج في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الفئة 5 / أماكن الوقوف (المدرج الجنوبي): من 15 إلى 16 يورو

الفئة 4 (زوايا وأطراف المدرج العلوي): من 35 إلى 40 يورو

الفئة 3 (الجانب الطويل من المدرج العلوي / زوايا المدرج السفلي): من 45 إلى 55 يورو

الفئة 2 (أطراف المدرج السفلي ووسط الجانب الطويل): من 60 إلى 70 يورو

الفئة 1 (مقاعد مميزة بجوار الملعب): من 75 إلى أكثر من 80 يورو

صالات الضيافة: من 400 إلى أكثر من 900 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، فإن منصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

الأسعار الابتدائية / الدنيا: تبدأ من نحو 50 إلى 70 يورو .

تبدأ من نحو . متوسط أسعار إعادة البيع: يتراوح عمومًا بين 350 و470 يورو .

يتراوح عمومًا بين . الفئات المميزة والضيافة: قد ترتفع أسعارها إلى أكثر من 700 إلى 900 يورو.

كولن ضد لايبزيج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كولن ولايبزيج

يدخل كولن هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له، سجل خلالها ستة أهداف واستقبل خمسة. وكانت آخر مبارياته خسارة على أرضه بنتيجة 1-2 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني. وأبرز نتائج تلك السلسلة فوزه 5-0 على يونيون برلين في كأس ألمانيا يوم 27 أكتوبر. ولم يفز كولن في آخر مباراتين له بالدوري، إذ تعادل 1-1 مع يونيون برلين وخسر أمام ليفركوزن.

فاز لايبزيج بثلاث من آخر خمس مباريات رسمية له وخسر اثنتين. وكانت آخر نتائجه خسارة ودية بنتيجة 4-5 أمام ملادا بوليسلاف في 12 نوفمبر، بينما كانت آخر مباراة رسمية له فوزًا كبيرًا 5-2 على أوجسبورج في الدوري الألماني يوم 7 نوفمبر. وفاز لايبزيج أيضًا على شالكه 2-0 وعلى آر دبليو إيسن في كأس ألمانيا خلال هذه الفترة، وجاءت هزيمته الوحيدة في المباريات الرسمية أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

كولن ضد لايبزيج: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 8 فبراير 2026، حين فاز لايبزيج 2-1 على ملعب راين إنرجي شتاديون في مباراة بالدوري الألماني. وسيطر لايبزيج على آخر خمس مواجهات مباشرة، فحقق أربعة انتصارات مقابل تعادل واحد، دون أي فوز لكولن. وسجل لايبزيج 17 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مقابل ثلاثة أهداف لكولن.