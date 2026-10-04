كيفية الحصول على تذاكر كرواتيا ضد التشيك: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يختتم منتخب كرواتيا كلًا من مشواره الدولي في عام 2026 وبرنامج دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية على أرضه عندما يواجه التشيك في أوسييك يوم الأحد 15 نوفمبر. وإذا كنت ترغب في مشاهدة لوكا مودريتش وإيفان بيريسيتش ورفاقهما، فيمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

بعد خوضه مباراتين على أرضه في رييكا أمام إنجلترا، وفي سبليت ضد بطلة العالم إسبانيا، في وقت سابق من مشوار دوري الأمم الأوروبية، يأمل رجال سلافن بيليتش الآن في إنهاء المشوار بأفضل صورة في المركز الاقتصادي والثقافي لمنطقة سلافونيا شرقي كرواتيا.

ورغم أن كرواتيا خاضت 17 مباراة دولية سابقة في أوسييك، فإن هذه ستكون المرة الرابعة فقط التي يظهر فيها "فاتريني" على ملعب أوبوس أرينا. وأقيمت أحدث مباراة له على هذا الملعب في يوليو 2025، وهي ستعيد ذكريات جميلة لنجوم كرواتيا، وليس بالقدر نفسه لنجوم التشيك. وفي تلك المناسبة، عاشت جماهير أوسييك فرحة عارمة بعدما اكتسحت كرواتيا نظيرتها التشيكية بنتيجة 5-1 خلال تصفيات كأس العالم.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة كرواتيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار ومدى التوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تُقام مباراة كرواتيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة كرواتيا ضد التشيك على ملعب أوبوس أرينا في أوسييك يوم الأحد 15 نوفمبر، على أن تنطلق في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 Opus Arena

كيفية شراء تذاكر مباراة كرواتيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية

تُوزَّع التذاكر الرسمية لمباراة كرواتيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية حصريًا عبر بوابة التذاكر الخاصة بالاتحاد الكرواتي لكرة القدم.

وعادةً ما تفتح الاتحادات باب بيع التذاكر قبل 4 إلى 6 أسابيع من يوم المباراة المحدد. وتبدأ المبيعات أولًا بفترة أولوية حصرية لأعضاء روابط المشجعين المسجلين أو حاملي بطاقات الاتحاد. ثم تُطرح أي تذاكر متبقية للجمهور العام قبل المباراة بنحو أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وإذا كنت تبحث عن حجز مقاعد في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل Ticombo.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كرواتيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للمباراة المقبلة بين كرواتيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية بين 40 و95+ يورو للمقاعد العادية، بحسب الفئة وموقع المدرج داخل الملعب، وذلك على النحو التالي:

الفئة 3 / خلف المرميين : هذه هي المناطق الأقل سعرًا في الملعب، وعادةً ما تتراوح أسعارها بين 40 و80 يورو. وتقع في المدرجات خلف الشباك، والتي تضم عادةً أكثر جماهير أصحاب الأرض حماسًا أو كتل جماهير الفريق الضيف المخصصة.

الفئة 2 / الزوايا والجانب الطويل العلوي : تقع في زوايا الملعب أو في الصفوف العليا على الجانبين. وعادةً ما تتراوح الأسعار الرسمية لهذه الأقسام بين 50 و100 يورو.

الفئة 1 / الجانب الطويل القياسي والطابق السفلي : خيارات جلوس مركزية تقع بمحاذاة خطي التماس وبالقرب من خط المنتصف. وتوفر أوضح رؤية لأرضية الملعب، وتبلغ أسعار هذه التذاكر الأساسية ما بين 75 و145 يورو.

المدرج الرئيسي المميز وVIP/الضيافة : تشمل هذه الخيارات مقاعد مميزة مغطاة وكراسي مبطنة وخيارات فاخرة تتضمن دخول صالات خاصة أو خدمات طعام راقية، وتتراوح أسعارها بين 250 و900+ يورو بحسب مستوى باقة الضيافة.

تابع المواقع الرسمية للمنتخب الوطني مع اقتراب موعد المباراة لمزيد من المعلومات، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن أوبوس أرينا

أوبوس أرينا، المعروف أيضًا بشكل غير رسمي باسم Stadion Pampas، هو ملعب كرة قدم حديث للغاية يقع في أوسييك بكرواتيا. ويمثل هذا الملعب قفزة هائلة للبنية التحتية الرياضية المحلية، ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره أكثر ملاعب البلاد حداثة.

وافتُتح في يوليو 2023، ويعد الملعب الرسمي لنادي إن كيه أوسييك، المنافس في الدوري الكرواتي لكرة القدم، كما يستضيف كثيرًا مباريات دولية لمنتخب كرواتيا لكرة القدم.

لحظات لا تُنسى في أوبوس أرينا

الافتتاح الكبير (يوليو 2023) : فتح الملعب أبوابه لأول مرة أمام مباراة تنافسية في الدوري الكرواتي، عندما واجه إن كيه أوسييك فريق سلافن بيلوبو. وحقق أصحاب الأرض فوزًا مذهلًا بنتيجة 6-1، ليدشنوا انطلاقة قوية في ملعبهم الجديد.

أول مباراة للمنتخب الوطني (أكتوبر 2023) : كانت أول مباراة رسمية على الإطلاق لمنتخب كرواتيا لكرة القدم على هذا الملعب في تصفيات يورو 2024 أمام تركيا. ورغم أن الضيوف أفسدوا الاحتفال بفوز ضيق بنتيجة 1-0، فإن المدرجات امتلأت بأكثر من 12,000 مشجع وكانت الأجواء مشتعلة.

صدام الكبار المحلي (سبتمبر 2026) : في مواجهة محلية كبيرة حديثة، أسعد إن كيه أوسييك جماهيره على هذا الملعب بفوزه على القوة الدائمة دينامو زغرب بنتيجة 4-2 في مباراة مثيرة.

قاعدة تدريبية عملاقة شاملة: الملعب أكثر بكثير من مجرد ساحة للمباريات، إذ إنه جزء من مجمع مترامي الأطراف تبلغ مساحته 15.3 هكتارًا، ويضم سبعة ملاعب تدريب كرة قدم مجاورة مزودة بتدفئة تحت الأرض، ومبانٍ حديثة لإقامة اللاعبين، ومتجرًا مخصصًا لمشجعي الفريق.

مباراة كرواتيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

كرواتيا ضد التشيك: المستوى الأخير

تصنيف فيفا: كرواتيا (#13) ضد التشيك (#48)

رغم فوزها الافتتاحي خارج أرضها في دوري الأمم الأوروبية على حساب التشيك، تعرضت كرواتيا لهزيمتين ثقيلتين متتاليتين أمام إسبانيا (1-4) وإنجلترا (0-7). ولم تحافظ على نظافة شباكها في خمس مباريات متتالية.

ولم تفز التشيك بأي مباراة تنافسية في وقتها الأصلي منذ تغلبها على جبل طارق 6-0 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025، كما لم تحقق أي فوز خارج أرضها منذ سبتمبر 2025. وأدت 3 هزائم متتالية في دوري الأمم الأوروبية إلى تمديد سلسلة اللافوز إلى ست مباريات.

كرواتيا ضد التشيك: سجل المواجهات المباشرة الأخير

تمتلك كرواتيا سجلًا تاريخيًا بلا هزيمة أمام التشيك في المواجهات المباشرة، بواقع 4 انتصارات و3 تعادلات و0 هزائم خلال 7 مواجهات إجمالًا. وسجلت 16 هدفًا مقابل 9 أهداف للتشيك.

أُقيمت آخر مواجهة بين كرواتيا والتشيك في بداية مشوار دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر. وفازت كرواتيا بنتيجة 2-1 على ملعب فورتونا أرينا في براغ. وافتتح لوكا مودريتش التسجيل لكرواتيا مبكرًا في الشوط الثاني، لكن التشيك أدركت التعادل بعد ذلك بقليل عبر آدم كارابيتس. وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 77، عندما سجل ماركو باساليتش الهدف، بعد تمريرة حاسمة مميزة من إيفان بيريسيتش.

المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 إسبانيا إسبانيا 3 3 0 0 10 4 +6 9 ف ف ف 2 إنجلترا إنجلترا 3 2 0 1 11 3 +8 6 ف ف خ 3 كرواتيا كرواتيا 3 1 0 2 3 12 -9 3 خ خ ف 4 تشيكيا تشيكيا 3 0 0 3 2 7 -5 0 خ خ خ Championship Playoff تصفيات الهبوط هبوط



