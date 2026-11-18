يستضيف كايرات ألماتي فريق يونيفرسيتاتيا كرايوفا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب ألماتي المركزي في ألماتي.

تمثل المباراة المقبلة في دوري المؤتمر الأوروبي أول مواجهة رسمية بين إف سي كايرات ألماتي وسي إس يونيفرسيتاتيا كرايوفا في المسابقات الأوروبية. وفي غياب سجل سابق للمواجهات بينهما، يعتمد مدربا الفريقين بالكامل على مستواهما القاري الحالي سعياً إلى التفوق في لقاء ديسمبر.

يقدّم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة كايرات ألماتي ويونيفرسيتاتيا كرايوفا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة كايرات ألماتي ويونيفرسيتاتيا كرايوفا في دوري المؤتمر الأوروبي؟

تُقام مباراة كايرات ألماتي ويونيفرسيتاتيا كرايوفا على ملعب ألماتي المركزي في ألماتي يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 10:30 ألماتي المركزي

كيف تشتري تذاكر مباراة كايرات ألماتي ويونيفرسيتاتيا كرايوفا في دوري المؤتمر الأوروبي؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة للمباراة المقبلة بين كايرات ألماتي ويونيفرسيتاتيا كرايوفا في دوري المؤتمر الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكن الشراء مباشرة عبر منصات التذاكر الرسمية للنادي المضيف، إف سي كايرات ألماتي، أو من خلال إعلاناته الرسمية بشأن المباراة على ملعب ألماتي المركزي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تماماً من القنوات الرسمية للنادي، فغالباً ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر الأوروبي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كايرات ألماتي ويونيفرسيتاتيا كرايوفا في دوري المؤتمر الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة كايرات ألماتي ويونيفرسيتاتيا كرايوفا في دوري المؤتمر الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

المقاعد العادية / الدخول العام (المدرجان الشمالي والجنوبي): نحو 55 إلى 70 يورو .

نحو . مقاعد جانب الملعب / المدرج الشرقي: نحو 100 إلى 180 يورو .

نحو . المقاعد المغطاة / المميزة في المدرج الغربي: نحو 230 إلى 460 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقاً للطلب في السوق:

الدخول العادي / المدرجات العلوية: تبدأ الأسعار من نحو 52 إلى 90 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . المقاعد على جانبي الملعب / الأقسام المميزة: تتراوح الأسعار عموماً بين 120 وأكثر من 300 يورو.

كايرات ألماتي ضد يونيفرسيتاتيا كرايوفا في دوري المؤتمر الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كايرات ألماتي ويونيفرسيتاتيا كرايوفا

فاز كايرات ألماتي بمباراة واحدة، وتعادل في ثلاث وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع أتالانتا في دوري المؤتمر الأوروبي. وقبل ذلك خلال هذه السلسلة، تلقى كايرات هزيمة ثقيلة بنتيجة 1-5 أمام باناثينايكوس في دوري المؤتمر الأوروبي أيضاً، وحقق فوزاً بنتيجة 5-0 على إرتيش بافلودار في الدوري الممتاز. وسجل كايرات تسعة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك المباريات الخمس.

فاز يونيفرسيتاتيا كرايوفا بمباراتين وتعادل في اثنتين ولم يخسر أي مباراة من آخر خمس مباريات له. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 0-0 مع سي إف آر كلوج في السوبرليجا. وقبل ذلك، تغلب على إجناتيا 2-0 في دوري المؤتمر الأوروبي، وهزم بوتوشاني 2-1 في الدوري. ولم يخسر كرايوفا في مبارياته الخمس الأخيرة، مسجلاً ثمانية أهداف ومستقبلاً هدفاً واحداً خلال هذه السلسلة.

كايرات ألماتي ضد يونيفرسيتاتيا كرايوفا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن آخر خمس مواجهات مباشرة بين كايرات ألماتي ويونيفرسيتاتيا كرايوفا. وستُحدَّث معلومات هذه المباراة عندما تتوفر السجلات.