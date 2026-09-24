تواجه عُمان الكويت في ختام حاسم لمنافسات المجموعة الأولى ضمن النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 29 سبتمبر/أيلول 2026. وتجمع هذه المباراة الحاسمة في دور المجموعات بين منافسين إقليميين عريقين يتصارعان على بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

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متى تنطلق مباراة عُمان والكويت في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة عُمان والكويت غير متاحة حالياً. عُد مجدداً قبل موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 3 29 سبتمبر 2026 - 13:30

أين يمكن شراء تذاكر مباراة عُمان والكويت؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية لبيع التذاكر، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي في السعودية. وتبقى المنصة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

وفي حال نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub تمثل خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة عُمان والكويت؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

أما في الأسواق الثانوية مثل Grintahub، فتبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تفاوت السعر النهائي بحسب قسم الجلوس، والفئة، وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

عُمان ضد الكويت في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة عُمان والكويت

حققت عُمان انتصارين وتعرضت لهزيمتين وتعادلت مرة واحدة خلال آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجها الفوز 4-1 على موزمبيق في مباراة ودية خلال يونيو/حزيران، بعدما خسرت 3-0 أمام إندونيسيا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت عُمان ثمانية أهداف واستقبلت سبعة، ما يعكس مساراً مفتوحاً لكنه غير ثابت في المستوى.

أما الكويت، فحققت فوزاً واحداً وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراتها الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام تايلاند، كما خسرت 3-1 أمام الإمارات في كأس العرب FIFA في ديسمبر/كانون الأول. وسجلت الكويت سبعة أهداف واستقبلت ثمانية خلال تلك المباريات الخمس، من دون أن تحقق انتصارين متتاليين في تلك الفترة.

عُمان والكويت: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في مارس/آذار 2025، عندما فازت عُمان 1-0 خارج أرضها على الكويت في تصفيات كأس العالم الآسيوية. وقبل ذلك، تعادل المنتخبان 1-1 في كأس الخليج خلال ديسمبر/كانون الأول 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت عُمان ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد للكويت. وسجلت عُمان تسعة أهداف في تلك المواجهات، بينما سجلت الكويت ثلاثة أهداف.