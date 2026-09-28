تواجه عُمان الكويت في ختام حاسم لمنافسات المجموعة الأولى ضمن كأس الخليج العربي السابعة والعشرين على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 29 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المباراة الحاسمة في دور المجموعات بين منافسين إقليميين عريقين يصارعان من أجل بلوغ الأدوار الإقصائية.

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متى تنطلق مباراة عُمان والكويت في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة عُمان والكويت غير متاحة حالياً. عُد لاحقاً مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 3 29 سبتمبر 2026 - 13:30

أين يمكن شراء تذاكر مباراة عُمان والكويت؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتبقى المنصة الرسمية خيارك الأساسي لحجز المقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub ستكون خيارك المناسب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة عُمان والكويت؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل استاد الأمير عبد الله الفيصل.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تغيّر السعر النهائي بحسب قسم الجلوس والفئة وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

عُمان ضد الكويت في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى عُمان والكويت

حققت عُمان انتصارين وتعرضت لهزيمتين وتعادلت مرة واحدة في آخر خمس مباريات. وكان أحدث نتائجها الفوز 4-1 على موزمبيق في مباراة ودية خلال يونيو، بعد خسارة 3-0 أمام إندونيسيا. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت عُمان ثمانية أهداف واستقبلت سبعة، ما يعكس فترة شهدت انفتاحاً في اللعب لكن دون ثبات في المستوى.

حققت الكويت فوزاً واحداً وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراتها الأخيرة بالتعادل 2-2 أمام تايلاند، كما خسرت 3-1 أمام الإمارات في كأس العرب FIFA في ديسمبر. وسجلت الكويت سبعة أهداف واستقبلت ثمانية خلال تلك المباريات الخمس، من دون أن تحقق انتصارين متتاليين خلال تلك الفترة.

عُمان والكويت: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في مارس 2025، حين فازت عُمان 1-0 خارج أرضها على الكويت في تصفيات كأس العالم الآسيوية. وقبل ذلك، تعادل المنتخبان 1-1 في كأس الخليج خلال ديسمبر 2024. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت عُمان ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد للكويت. وسجلت عُمان تسعة أهداف في تلك المواجهات، بينما سجلت الكويت ثلاثة أهداف.