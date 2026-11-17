يواجه شباب الأهلي القادسية في مباراة كبيرة ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة. وتحمل هذه المواجهة المرتقبة أهمية كبيرة، وتعد جماهير المنطقة بمنافسة كروية مثيرة.

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متى تبدأ مباراة شباب الأهلي دبي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية لمباراة شباب الأهلي دبي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة غير متاحة حاليًا. عُد للاطلاع على القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر المؤكدة مع اقتراب موعد المباراة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 11:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة شباب الأهلي والقادسية؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة. ويُنصح المشجعون دائمًا بالتحقق من القنوات الرسمية أولًا، مع طرح دفعات التذاكر قبل يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع Grintahub. ويمكنك استعراض المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذاكر هذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة لها على المنصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شباب الأهلي والقادسية؟

غالبًا ما يكون العثور على أرخص تذكرة الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر القنوات الرسمية للنادي، تبدأ أسعار التذاكر العادية لهذه المباراة من 30 ريالًا سعوديًا، وترتفع عمومًا إلى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المدرجات السفلية.

وفي سوق إعادة البيع، عبر منصات مثل Grintahub، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 60 ريالًا سعوديًا. والشراء المبكر هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

شباب الأهلي دبي ضد القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج شباب الأهلي دبي والقادسية مؤخرًا

حقق شباب الأهلي ثلاثة انتصارات وتلقى خسارتين في آخر خمس مباريات، دون أي تعادل. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد خسارته بالنتيجة نفسها أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل هاتين الخسارتين، تغلب على العين مرتين وعلى استقلال 2-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة. وسجل شباب الأهلي تسعة أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

حقق القادسية ثلاثة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 5-0 على الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد انتصاره 6-0 على الرياض في دوري المحترفين السعودي. وجاءت خسارته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام الهلال بنتيجة 3-2. وسجل القادسية 15 هدفًا واستقبل ستة في المباريات الخمس.

شباب الأهلي دبي ضد القادسية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة الأخيرة بين شباب الأهلي دبي والقادسية. وستُضاف معلومات أخرى عن تاريخ مواجهاتهما عندما تصبح متاحة.