كيفية الحصول على تذاكر شباب الأهلي دبي ضد استقلال: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة شرق أوسطية جذابة، إذ يستضيف شباب الأهلي بطل الإمارات نظيره استقلال الإيراني صاحب التاريخ الكبير على استاد راشد في دبي. ويحمل الناديان العريقان طموحات قارية كبيرة ويحظيان بدعم جماهيري شغوف في أنحاء آسيا.

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متى تنطلق مباراة شباب الأهلي دبي ضد استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حالياً معلومات رسمية عن البث لهذه المباراة. عودوا لاحقاً مع اقتراب موعد انطلاقها للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 27 أكتوبر 2026 - 13:00

أين يمكن شراء تذاكر شباب الأهلي ضد استقلال؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات شباب الأهلي على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل أساسي عبر البوابة الرسمية للنادي والمنصات الأساسية المعتمدة لبيع التذاكر. ويُنصح المشجعون دائماً بالتحقق أولاً من القنوات الرسمية للنادي عند انطلاق مبيعات التذاكر العامة.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى البائع الرسمي الأساسي، فإن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل Grintahub تكون خيارك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر شباب الأهلي ضد استقلال؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب موقع المقعد، وفئة الملعب، وحجم الطلب الإجمالي على المباراة.

على منصة التذاكر الرسمية، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية عادة من نحو 30 ريالاً سعودياً إلى 50 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام.

إذا نفدت الحصص الأساسية الرسمية، فسيتغير التوفر في السوق بناءً على طلب الجماهير. وعلى المنصات الثانوية مثل Grintahub، تبدأ خيارات التذاكر من نحو 100 ريال سعودي لتذاكر المقاعد العادية.

ولضمان الحصول على أرخص خيارات التذاكر، تحرك بسرعة فور فتح باب البيع العام أو تحقق من القوائم المتاحة على منصات السوق الموثوقة قبل ارتفاع الأسعار.

شباب الأهلي دبي ضد استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة شباب الأهلي دبي واستقلال

حقق شباب الأهلي دبي ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزاً بنتيجة 1-0 على تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 14 سبتمبر، كما حقق أيضاً فوزاً بنتيجة 2-0 على الظفرة في وقت سابق خلال هذه السلسلة. وتمثل الخسارة 1-3 أمام الجزيرة النقطة الأضعف في تلك الفترة، مع تسجيل الفريق خمسة أهداف واستقبال أربعة خلال هذه المباريات الخمس.

وتروي آخر خمس مباريات لاستقلال قصة صلابة أكثر من اللمسة الهجومية في المنافسات المحلية، إذ حقق ثلاثة تعادلات وفوزاً واحداً في دوري الخليج الفارسي للمحترفين قبل ظهوره القاري. وفاز على بايكان 1-0 وتعادل 0-0 مع كل من ألمنيوم أراك وفولاد خوزستان، كما تعادل 1-1 مع بيرسبوليس. ويبرز فوزه 3-0 على السد في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 14 سبتمبر باعتباره أبرز محطات هذه السلسلة، ليمنحه ذلك فوزين في آخر خمس مباريات مع تسجيل خمسة أهداف مقابل استقبال هدف واحد.

شباب الأهلي دبي ضد استقلال: سجل المواجهات المباشرة الأخير

التقى الناديان مرتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وشهدت المباراتان نتائج متقاربة. وانتهت أحدث مواجهة بينهما، التي أُقيمت في أبريل 2017، بالتعادل 1-1 وكان استقلال فيها صاحب الأرض. وفي وقت سابق من العام نفسه، في فبراير 2017، فاز شباب الأهلي دبي 2-1 على أرضه. وعلى مدار المواجهتين، حقق كل فريق فوزاً واحداً وتعادلاً واحداً، مع أفضلية طفيفة لشباب الأهلي من حيث الأهداف المسجلة.



