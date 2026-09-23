تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مثيرة، إذ تستعد رومانيا لاستضافة بولندا على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست. ويتواجه المنتخبان الأوروبيان في مباراة قوية ضمن دور المجموعات، تحمل تداعيات كبيرة على فرص الصعود ونقاط الترتيب في البطولة.

يقدم GOAL كل التفاصيل اللازمة بشأن تذاكر يوم المباراة، وفئات المقاعد، ونقاط الأسعار، وإرشادات مباشرة حول كيفية حجز مقاعدكم.





متى تنطلق مباراة رومانيا ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية B؟





دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 الملعب الوطني

أين يمكن شراء تذاكر مباراة رومانيا ضد بولندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية الأساسية مباشرة عبر Bilete FRF، التي تُعد البوابة الرسمية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الروماني لكرة القدم للمباريات التي تُقام على أرضه في بوخارست. وينبغي على المشجعين متابعة المنصة الرسمية للحصول على تذاكر الدخول العامة العادية عند فتح باب الحجز للجمهور.

إذا نفدت التذاكر الأساسية بالكامل أو أصبحت بعض فئات المقاعد غير متاحة على البوابة الرسمية، فإن منصات السوق الثانوية مثل StubHub هي خيارك المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رومانيا ضد بولندا؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 15 يورو للمقاعد المخصصة للدخول العام خلف المرميين في ملعب أرينا ناسيونالا.

وتبدأ أسعار الدخول في السوق الثانوية على منصات مثل StubHub من حوالي 45 يورو عندما تنفد الحصص العادية على منافذ بيع التذاكر الأساسية.

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