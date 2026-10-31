تبلغ التوقعات ذروتها في ألمانيا وأوروبا كلما التقى بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في مواجهة «دير كلاسيكر»، سواء على ملعب أليانز أرينا أو سيجنال إيدونا بارك، أكبر ملعبين في البلاد.

إنها مباراة لا تريد تفويتها، لذا احجز تذكرتك اليوم للمواجهة المقبلة بين العملاقين الألمانيين.

اكتسبت المواجهة بين الفريقين أهمية كبيرة، إذ كانا من أنجح أندية الدوري الألماني في السنوات الأخيرة، بعدما حصدا معًا 16 لقبًا من أصل آخر 17 لقبًا للدوري. وانتهى لقاؤهما الأول هذا الموسم في ميونخ، يوم 31 أكتوبر، بالتعادل بعد مباراة مثيرة شهدت أربعة أهداف.

إذا لم يسبق لك زيارة ملعب سيجنال إيدونا بارك الشهير في دورتموند، أو كنت تتطلع بشدة إلى العودة إليه، فقد تكون هذه فرصتك المثالية. دع GOAL يقدم لك كل المعلومات المهمة التي تحتاج إليها بشأن تذاكر مواجهة «دير كلاسيكر» المقبلة، بما في ذلك أسعارها وأماكن شرائها والمزيد.

متى تقام مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني؟

الدوري الألماني - الجولة 25 6 مارس 2027 - 09:30 سيجنال إيدونا بارك

أين يمكنك شراء تذاكر «دير كلاسيكر»؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات بوروسيا دورتموند على أرضه عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للنادي. وبسبب ارتفاع أعداد أعضاء روابط المشجعين والطلب على التذاكر الموسمية، تنفد الحصة المخصصة للجمهور العام على الموقع الرسمي فور طرحها تقريبًا.

إذا لم تتمكن من شراء تذكرة خلال البيع الأولي، فيمكنك اللجوء إلى StubHub إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر «دير كلاسيكر»؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية التي يحددها بوروسيا دورتموند لمبارياته الاعتيادية على أرضه في الدوري الألماني بين 18,50 و95,00 يورو. وتُضاف زيادة بنسبة 20% إلى أسعار فئات المقاعد في مباريات الدوري الألماني الكبرى، وتحديدًا أمام بايرن ميونخ وشالكه.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، يوم 31 أكتوبر 2026، بالتعادل 2-2. تقدم بايرن ميونخ مرتين، لكن بوروسيا دورتموند أدرك التعادل في المرتين. وسجل فابيو سيلفا هدف التعادل الحاسم في الدقيقة 89.

لم يخسر بايرن ميونخ في آخر خمس مواجهات من «دير كلاسيكر»، إذ فاز ثلاث مرات وتعادل مرتين. وسجل بايرن 11 هدفًا خلال تلك المواجهات الخمس الأخيرة، مقابل ثمانية أهداف لدورتموند.