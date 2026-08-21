كيفية الحصول على تذاكر تشيلسي ضد هال سيتي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

مع وجود مجموعة كبيرة من الصفقات الجديدة التي كلفت عدة ملايين من الجنيهات والمقرر أن تظهر على أرضية ملعب ستامفورد بريدج هذا الموسم، سيتسابق مشجعو تشيلسي لحجز تذاكر مباريات الفريق على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وسيتعين على تشيلسي تقديم عروض أكثر إقناعًا على أرضه تحت قيادة تشافي ألونسو، كما أن جماهير البلوز ستنتظر نتيجة إيجابية أمام هال سيتي يوم السبت 12 سبتمبر.

كان تشيلسي يسجل بغزارة خلال فترة الإعداد للموسم، إذ نجح كل من جواو بيدرو وليام ديلاب والوافد الجديد صاحب الرقم القياسي مورجان روجرز في هز الشباك. فهل يمكنه الحفاظ على زخمه؟

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة تشيلسي ضد هال سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة تشيلسي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة تشيلسي ضد هال سيتي على ملعب ستامفورد بريدج في لندن يوم السبت 12 سبتمبر، على أن تنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 10:00 ستامفورد بريدج

كيفية شراء تذاكر مباراة تشيلسي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر الخاصة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية مرورًا بالتذاكر الموسمية ووصولًا إلى باقات الضيافة، ويتم إدارة ذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا للطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لبيع التذاكر في السوق السوداء، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي للأعضاء الذين يدفعون رسوم العضوية في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود بالنسبة إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تشيلسي ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا عبر فئات البالغين، والناشئين، وغالبًا ما تكون تحت 18 أو تحت 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات البارزة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على طول جانبي الملعب ومقاعد الطبقة السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر مقاعد الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي لتذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر الحصول عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل تقريبًا مطلقًا إلى البيع العام أو سحوبات العضويات الأساسية.

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