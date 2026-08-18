كيفية الحصول على تذاكر تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

يفرك مشجعو تشيلسي أيديهم فرحًا مع احتمال مشاهدة عدد كبير من الوجوه الجديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى على أرضهم، إلى جانب مدرب جديد على خط التماس. وستتاح لهم الفرصة الأولى يوم الأحد 30 أغسطس، عندما يستضيف تشيلسي فريق برايتون آند هوف ألبيون على ملعب ستامفورد بريدج. ويمكنك الانضمام إلى هذه الحشود المتحمسة من خلال حجز تذاكر المباراة اليوم.

وسيدخل تشيلسي بقيادة تشابي ألونسو إلى أرض الملعب بعدد من الصفقات الجديدة اللامعة. فقد وقع كل من ماكسينس لاكروا، وماركو باليسترا، وجيوفاني كويندا مقابل أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة الأبرز بطبيعة الحال كانت التعاقد مع مورغان روجرز، الذي تم شراؤه من أستون فيلا مقابل مبلغ ضخم بلغ 117 مليون جنيه إسترليني.

وسيحتاج تشيلسي إلى أن يكون في أفضل حالاته، إذ سيصل برايتون إلى المدينة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز ذهابًا وإيابًا على تشيلسي في الموسم الماضي، بانتصار 3-0 على أرضه و3-1 على ملعب ستامفورد بريدج.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الأحد 30 أغسطس، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 30 أغسطس 2026 - 09:00 ستامفورد بريدج

كيفية شراء تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون مدفوعو الرسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين مدفوعي الرسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: الطرح المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تشيلسي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين، وغالبًا تحت 18 أو تحت 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، مع أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على طول جانبي الملعب ومقاعد المدرج السفلي أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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