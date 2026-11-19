يستضيف بوروسيا دورتموند أوجسبورج يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند.

استعاد دورتموند تفوقه في أحدث مواجهتين بين الفريقين خلال موسم 2025–26، إذ انتزع فوزًا خارج أرضه بنتيجة 1-0، قبل أن يحقق انتصارًا مريحًا بنتيجة 2-0 على أرضه في مارس 2026. ورغم تفوق دورتموند تاريخيًا بوجه عام، أثبت أوجسبورج أنه خصم صعب خلال موسم 2024–25، بعدما حقق فوزين نادرين عليه في الدوري، بنتيجة 2-1 على أرضه و1-0 في دورتموند.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

تبدأ مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 13 12 ديسمبر 2026 - 09:30 سيجنال إيدونا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج في الدوري الألماني:

1. قنوات الناديين الرسمية

متجر تذاكر بوروسيا دورتموند الرسمي عبر الإنترنت (البيع الأساسي): يمكنك شراء التذاكر مباشرة من بوابة التذاكر الرسمية لبوروسيا دورتموند عبر الإنترنت. ويجري البيع عادةً على مراحل، تبدأ بأعضاء النادي قبل طرح التذاكر للجمهور العام، وهو أمر نادر ولا يحدث إلا إذا تبقت تذاكر.

يمكنك شراء التذاكر مباشرة من بوابة التذاكر الرسمية لبوروسيا دورتموند عبر الإنترنت. ويجري البيع عادةً على مراحل، تبدأ بأعضاء النادي قبل طرح التذاكر للجمهور العام، وهو أمر نادر ولا يحدث إلا إذا تبقت تذاكر. متجر تذاكر نادي أوجسبورج الرسمي (قسم الجماهير الزائرة): إذا كنت تشجع أوجسبورج أو تبحث عن تذاكر القسم المخصص للجماهير الزائرة، فيمكنك مراجعة بوابة التذاكر الرسمية للنادي عندما يطرح حصته المخصصة لجماهيره المسافرة، قبل المباراة بنحو أربعة أسابيع.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات الناديين الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة بعد نفاد التذاكر المطروحة للبيع الأساسي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج في الدوري الألماني:

1. قنوات الناديين الرسمية

أماكن الوقوف (زودتريبونه / الجدار الأصفر وأماكن وقوف الجماهير الزائرة): 18.50 يورو.

18.50 يورو. الفئة 6 (مقاعد الزوايا العلوية / خلف المرمى): 35 يورو.

35 يورو. الفئة 5 (مقاعد الزوايا / المستوى العلوي): 50 يورو.

50 يورو. الفئة 4 (قسم العائلات وزوايا المستويين السفلي والمتوسط): 57 يورو.

57 يورو. الفئة 3 (مقاعد المستوى المتوسط على جانب الملعب / المنحنى السفلي): 65 يورو.

65 يورو. الفئة 2 (المقاعد الوسطى على جانب الملعب): 70 يورو.

70 يورو. الفئة 1 (أفضل المقاعد الوسطى على جانب الملعب في المستويين السفلي والمتوسط): 85 يورو.

85 يورو. الفئة 15 (مقاعد مميزة مبطنة / المستوى الأوسط الرئيسي): 95 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر البيع الأساسي للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أماكن الوقوف / مستويات الزوايا العلوية: تبدأ من نحو 40 إلى 55 يورو .

تبدأ من نحو . المقاعد العادية على جانب الملعب وفي المستوى المتوسط: نحو 150 إلى 315 يورو.

نحو باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 695 إلى أكثر من 900 يورو.

بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوروسيا دورتموند وأوجسبورج

فاز بوروسيا دورتموند في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة وتعادل في واحدة، واستقبل أهدافًا في أربع منها، لكنه أظهر قدرة مستمرة على التسجيل. وكانت أحدث مبارياته فوزًا بنتيجة 2-1 على إلفرسبرج في الدوري الألماني، كما تغلب على ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا خلال تلك السلسلة. وكان تعادله 2-2 مع بايرن ميونخ المباراة الوحيدة التي أهدر فيها نقاطًا من بين تلك المباريات الخمس.

لم يحقق أوجسبورج سوى فوز واحد في مبارياته التنافسية الخمس الأخيرة، مقابل ثلاث هزائم وتعادل واحد. وخسر بنتيجة 5-2 أمام لايبزيج في أحدث مبارياته بالدوري الألماني، كما خسر 1-2 أمام فرايبورج و4-3 أمام إلفرسبرج خلال تلك الفترة. وجاء فوزه الوحيد في كأس ألمانيا بنتيجة 4-2 خارج أرضه على زوننهوف جروساسباخ.

بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، عندما فاز بوروسيا دورتموند 2-0 على أرضه في الدوري الألماني. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز دورتموند ثلاث مرات مقابل انتصارين لأوجسبورج، الذي حقق ضمن نتائجه فوزًا بنتيجة 1-0 على ملعب سيجنال إيدونا بارك في مارس 2025، وآخر بنتيجة 2-1 على أرضه في أكتوبر 2024.