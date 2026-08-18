قد يكون لدى بورنموث قائد جديد على مقعد المدير الفني، يتمثل في مدرب RB Leipzig السابق ماركو روزه، لكنه سيسعى إلى الحفاظ على مستواه المميز على أرضه من الموسم الماضي، في أول مباراة له على ملعب فيتاليتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، أمام إيفرتون يوم السبت 29 أغسطس.

وبشكل مذهل، يمتلك بورنموث حالياً سلسلة من تسع مباريات متتالية من دون هزيمة على أرضه، وهو رقم يعود إلى 3 يناير، وقدّم الفريق أداءً جيداً حتى في تلك الخسارة، عندما سقط 3-2 أمام أرسنال الذي توج باللقب في نهاية المطاف.

في الواقع، خسر بورنموث مرتين فقط في الدوري طوال الموسم على ملعب فيتاليتي. لكن ما قد يثير بعض القلق بالنسبة له هو أن الفريق الآخر الوحيد الذي تغلب عليه كان إيفرتون. فهل ينجح في الثأر من تلك الهزيمة؟

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي، يوم السبت 29 أغسطس، على ملعب فيتاليتي في بورنموث.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2 29 أغسطس 2026 - 10:00 فيتاليتي

كيفية شراء تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءاً من تذاكر المباريات الفردية وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم (نظام الاقتراع): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي المشتركين برسوم مدفوعة، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجّل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في القرعة.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في الاقتراع شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون معدوماً في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضاً شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة بورنموث ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير تبعاً للنادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً ضمن فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عاماً، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنّف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى أسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: المقاعد الوسطى على جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية تأتي بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريباً أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات الاقتراع أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر المباريات خارج الأرض ومدى توافرها

مدّد الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر المباريات خارج الأرض حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر المباريات خارج الأرض هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولاً عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الزائرة محدودة للغاية، وتُباع عادة حصرياً لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي تكاد لا تصل مطلقاً إلى البيع العام أو إلى سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة الفنية

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أخبار الفريقين والقائمتان