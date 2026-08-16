يستهل برينتفورد موسمه بديربي لندني على ملعب جي تيك كوميونيتي، إذ يستقبل توتنهام هوتسبير المنفق بسخاء يوم السبت 22 أغسطس.

ولن يشعر برينتفورد، الذي يأتي بعد معادلة أفضل مواسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب إنهائه الموسم في المركز التاسع، بالرهبة من مهمته الافتتاحية، بعدما حقق بشكل لافت انتصارات على أستون فيلا ومانشستر يونايتد وليفربول على أرضه الموسم الماضي.

وبعد نجاته من الهبوط بأعجوبة، سيكون توتنهام في أمسّ الحاجة إلى موسم أكثر إيجابية تحت قيادة روبرتو دي زيربي. وقد أنفق النادي الأموال للتعاقد مع أمثال ساندرو تونالي وماتيوس فرنانديز ويان بول فان هيكي خلال الصيف، ويأمل في أن يبدأ بقوة.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير على ملعب جي تيك كوميونيتي في لندن، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 12:30 جي تك كوميونيتي

كيفية شراء تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على التذاكر الخاصة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويقوم الأعضاء بالتسجيل خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: تكاد المبيعات المفتوحة للجمهور العام من غير الأعضاء أن تكون غير موجودة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برينتفورد ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وغالبًا ما يكونون تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، لكن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى أسعار اسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على جانبي الملعب وفي الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: من أجل شراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية نشطة ومدفوعة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا كحد أقصى، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تصل إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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