استهل برايتون مشواره في موسم 2026/27 بشكل مثالي على ملعب أمريكان إكسبريس، بعدما سحق أستون فيلا 4-0. وعلى الورق، بدا أن مواجهة حامل لقب الدوري الأوروبي تمثل اختبارًا افتتاحيًا صعبًا للغاية، لكن برايتون انطلق بقوة وسجل أهدافه الأربعة كلها خلال أول 31 دقيقة.

ويستضيف برايتون بعد ذلك على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز فريق ليدز يونايتد يوم السبت 5 سبتمبر، ضمن الجولة الثالثة.

وبالطبع، فإن العروض القوية على الساحل الجنوبي ليست جديدة على برايتون. فقد حقق فريق فابيان هورتسلر انتصارات بارزة على مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي في الموسم الماضي.

فهل ينجح أيضًا في تجاوز ليدز؟ يمكنك أن تكون هناك لمعرفة ذلك. ويقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتد على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون يوم السبت 5 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 10:00 فالمر

كيفية شراء تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تخصص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وسندات الديبنتشر: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المدفوعين في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

الطرح العام: يكاد طرح التذاكر للبيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء أن يكون منعدمًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات الأعمار والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين «عادة تحت 18 أو 21 عامًا»، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو الخصوم في الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على الجوانب الطولية وفي الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء التذاكر المنزلية بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للنادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر التذاكر الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وتباع عادةً بشكل حصري لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى الطرح العام أو حتى سحوبات العضوية الأساسية.

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