كيفية الحصول على تذاكر إيفرتون ضد ليفربول: معلومات عن ديربي ميرسيسايد وأسعار التذاكر في نوفمبر وأماكن شرائها

عند الحديث عن أعظم المنافسات في كرة القدم الإنجليزية، يحتل ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون مكانة بارزة دائمًا. فقد جذب اهتمام الجماهير لأجيال، وسيواصل ذلك لسنوات طويلة مقبلة.

وتُقام المواجهة المرتقبة التالية بين إيفرتون وليفربول على ملعب هيل ديكنسون يوم الأحد 29 نوفمبر، ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

ومع استعداد أسماء بارزة مثل برادلي باركولا وألكسندر إيزاك وفيرجيل فان دايك وكيرنان ديوسبري هال وجيمس تاركوفسكي للنزول إلى أرض الملعب، تبدو المواجهة الأخيرة بين عملاقي ميرسيسايد مناسبة لا تُفوّت.

لكن كيف يمكنك متابعة جميع أحداث الديربي المثيرة من المدرجات؟ يستعرض لك جول جميع خيارات تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول المتاحة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى يُقام ديربي ميرسيسايد المقبل؟

التاريخ المباراة (التوقيت المحلي) التذاكر الملعب (المدينة) الأحد 29 نوفمبر الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد ليفربول (12:00 بتوقيت جرينتش) التذاكر ملعب هيل ديكنسون (ليفربول) 30 أو 31 يناير الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد إيفرتون (يُحدد لاحقًا) التذاكر أنفيلد (ليفربول)

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 29 نوفمبر مباشرةً عبر القنوات الرسمية للناديين أو من خلال شريك سفر معتمد. وكما هو متوقع، تكاد مبيعات التذاكر لعامة الجمهور تكون معدومة لهذا الديربي الذي يشهد طلبًا مرتفعًا.

جماهير صاحب الأرض (حصة إيفرتون) : يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرةً عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لإيفرتون. وللتأهل للشراء، يجب أن تكون لديك عضوية رسمية سارية في النادي.

: يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرةً عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لإيفرتون. وللتأهل للشراء، يجب أن تكون لديك عضوية رسمية سارية في النادي. الجماهير الزائرة (حصة ليفربول): تُباع التذاكر الرسمية للجماهير الزائرة حصريًا عبر بوابة تذاكر نادي ليفربول الرسمية للمشجعين المؤهلين الذين يستوفون شروطًا محددة تتعلق برصيد حضور المباريات خارج الأرض.

طريقة الشراء / فئة المشجعين تاريخ بدء البيع آلية توزيع التذاكر قرعة تذاكر إيفرتون لأصحاب الأرض (أعضاء فوريفر بلو+) الاثنين 2 نوفمبر يدخل الأعضاء قرعة تنتهي يوم الجمعة 6 نوفمبر طرح التذاكر لأعضاء إيفرتون عمومًا (فوريفر بلو) بعد انتهاء القرعة تُطرح أي تذاكر مُعادة أو متبقية للبيع لعموم أعضاء فوريفر بلو بأسبقية الحجز. حصة جماهير ليفربول الزائرة (المشجعون المؤهلون) الاثنين 9 نوفمبر يمكن للمشجعين المؤهلين الذين لديهم رابط خاص الشراء عبر الإنترنت بين الساعة 1 ظهرًا و5 مساءً

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول (ديربي ميرسيسايد) من سوق إعادة البيع. ويُعد ستب هب أحد أبرز مواقع بيع التذاكر لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تندرج التذاكر الرسمية لديربي ميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول على ملعب هيل ديكنسون ضمن الفئة «أ» لدى إيفرتون.

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر الدخول العادية لجماهير صاحب الأرض بين 55 و75 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، فيما يبلغ الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الزائرة 30 جنيهًا إسترلينيًا، وفق السعر المعتمد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يلي تفصيل فئات الأسعار الرسمية لتذاكر مباراة من الفئة «أ» في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إيفرتون:

منطقة الجلوس والمدرج سعر تذكرة البالغين التذاكر المخفضة المدرجان الشرقي والغربي (على جانبي الملعب بمحاذاة خطي التماس) 75 جنيهًا إسترلينيًا من 52 إلى 56 جنيهًا إسترلينيًا المدرج الجنوبي (مدرج جماهير صاحب الأرض الأكثر تشجيعًا / المستوى العلوي) 71 جنيهًا إسترلينيًا 52 جنيهًا إسترلينيًا المدرج الشمالي (مدرج جماهير صاحب الأرض خلف المرمى) 67 جنيهًا إسترلينيًا 50 جنيهًا إسترلينيًا المدرج العائلي من 55 إلى 63 جنيهًا إسترلينيًا 19 جنيهًا إسترلينيًا

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للاطلاع على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب هيل ديكنسون

ملعب هيل ديكنسون هو مقر نادي إيفرتون لكرة القدم الحديث المطل على الواجهة المائية، وتبلغ سعته 52٬769 متفرجًا. ويقع في حوض براملي مور على ضفاف نهر ميرسي في ليفربول.

افتُتح الملعب رسميًا عام 2025، منهِيًا ارتباط إيفرتون بملعب جوديسون بارك الذي دام 133 عامًا، ويُعد أحد أكثر المنشآت الرياضية تطورًا من الناحية التقنية وتميزًا من الناحية المعمارية في الرياضة البريطانية.

سعى إيفرتون بنشاط لأكثر من عقدين إلى إيجاد بديل حديث لجوديسون بارك المحاط بالمباني. وبعد تعثر مقترحات لإنشاء ملعب في كينجز دوك وكيركبي، حصل النادي عام 2017 على موقع حوض براملي مور، الذي كان شبه مهجور. وبدأ البناء في أغسطس 2021، واكتمل في ديسمبر 2024.

لحظات لا تُنسى في ملعب هيل ديكنسون

إيفرتون تحت 18 عامًا 1-2 ويجان تحت 18 عامًا (فبراير 2025) : أول فعالية تجريبية على الإطلاق في الملعب، بحضور 10٬000 مشجع. وسجل البديل راي روبرت أول هدف لإيفرتون على أرضه.

: أول فعالية تجريبية على الإطلاق في الملعب، بحضور 10٬000 مشجع. وسجل البديل راي روبرت أول هدف لإيفرتون على أرضه. إيفرتون 2-0 برايتون آند هوف ألبيون (أغسطس 2025) : أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز على الملعب. وسجل إليمان ندياي أول هدف تاريخي في الدوري على أرضه، بتمريرة حاسمة من جاك جريليش.

: أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز على الملعب. وسجل إليمان ندياي أول هدف تاريخي في الدوري على أرضه، بتمريرة حاسمة من جاك جريليش. عطلة ماجيك ويك إند للدوري الممتاز (يوليو 2026): مهرجان ضخم للرجبي ليج استمر يومين، واجتذب رقمًا قياسيًا بلغ 82٬925 مشجعًا على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

استضافة يورو 2028: اختير الملعب بالفعل أحد الملاعب الرئيسية المستضيفة لبطولة أمم أوروبا 2028 المقبلة، ومن المقرر أن يستضيف أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16.

إيفرتون ضد ليفربول: كل ما تحتاج إلى معرفته عن ديربي ميرسيسايد

إيفرتون ضد ليفربول: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة في ديربي ميرسيسايد

يُعد ديربي ميرسيسايد أحد أكثر مباريات كرة القدم العالمية عراقة وحماسة وشراسة في التنافس. وتجمع المباراة ليفربول وإيفرتون، وتحمل الرقم القياسي بوصفها ديربي الدرجة الأولى الإنجليزية الأطول استمرارًا، إذ أُقيمت كل موسم دون انقطاع منذ موسم 1962-1963.

وبعد أحدث لقاءاتهما، يتفوق ليفربول في السجل التاريخي الإجمالي. فمن أصل 248 مباراة بين الفريقين، فاز ليفربول في 102 مباراة، وإيفرتون في 68 مباراة، وانتهت 78 مواجهة بالتعادل.

أُقيمت أحدث مواجهة بين الغريمين من المدينة نفسها في أبريل 2026، عندما تغلب ليفربول على إيفرتون 2-1 في أول ديربي ميرسيسايد يُقام على ملعب إيفرتون الجديد، هيل ديكنسون.