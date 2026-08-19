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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoإيفرتون
هيل ديكينسون
team-logoكريستال بالاس
Book Everton vs Crystal Palace Tickets
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر إيفرتون ضد كريستال بالاس: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
كريستال بالاس

اطّلع على كيف يمكنك التوجه إلى هيل ديكنسون لحضور مباراة إيفرتون الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز

يفتتح إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه، في ملعب هيل ديكنسون، يوم السبت 22 أغسطس. ويحل كريستال بالاس، بقيادة مدربه الجديد بيير ساج، ضيفًا على إيفرتون في المباراة الافتتاحية.

المشجعون الذين توافدوا إلى ملعب هيل ديكنسون في الموسم الماضي، استمتعوا بمواجهات مثيرة للغاية. وشهدت كل واحدة من آخر أربع مباريات أُقيمت هناك في الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل 3 أهداف أو أكثر، وسيأمل جمهور إيفرتون في رؤية المزيد من ذلك خلال الأشهر المقبلة، مع الكثير من الانتصارات على أرضه أيضًا.

يقدّم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس 2026، على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
هيل ديكينسون

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوافر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة لفئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والشرائح العمرية من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية الأعلى.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على الجانبين والمقاعد في الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية فعالة ومدفوعة في النادي للدخول في القرعات أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026-27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027-28.

ورغم تحديد الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي تقريبًا لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

إيفرتون

إيفرتون - المستوى

STK
خ1-0
هامبورج
ف1-2
شتوتجارت
خ3-1
نيوكاسل
ف3-1
ليل
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
بالاس

بالاس - المستوى

FAM
ف0-0
لانس
خ3-0
العلا
ف3-1
فولهام
ف1-2
فرايبورج
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
5/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إيفرتونتعادلكريستال بالاس
3
2
0
الدوري الإنجليزي الممتاز
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كريستال بالاس
بالاس
2
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إيفرتون
إيفرتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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إيفرتون
إيفرتون
2
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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كريستال بالاس
بالاس
1
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إيفرتون
إيفرتون
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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إيفرتون
إيفرتون
2
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون badge
إيفرتون
إيفرتون
1
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
9الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

أخبار الفريقين والتشكيلات

تشكيلات إيفرتون ضد كريستال بالاس

4-2-3-1
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
التشكيل
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
3-4-2-1
جوردان بيكفوردجوردان بيكفوردجاراد برانثوايتجاراد برانثوايتجيمس تاركوسكيجيمس تاركوسكيفيتالي ميكولينكوفيتالي ميكولينكوميرلين رولميرلين رولهايدن هاكنيهايدن هاكنيH. ArmstrongH. Armstrongتيريك جورجتيريك جورجكيرنان ديوسبري هالكيرنان ديوسبري هالإليمان ندايإليمان ندايثيرنو باريثيرنو باريدين هندرسوندين هندرسونJ. CanvotJ. Canvotشادي رياضشادي رياضكريس ريتشاردزكريس ريتشاردزتيريك ميتشلتيريك ميتشلإدي نيكيتاهإدي نيكيتاهادم وارتونادم وارتوندايتشي كامادادايتشي كامادادانيال مونيوزدانيال مونيوزدوايت ماكنيلدوايت ماكنيلجان فيليب ماتيتاجان فيليب ماتيتا
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
4-2-3-1
إيفرتون

التشكيلة الأساسية

كريستال بالاس

البدلاء

المدرب

  • ديفيد مويس
  • بيير ساج
إيفرتون

الإصابات والإيقافات

كريستال بالاس

لا يوجد لاعبون غائبون

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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