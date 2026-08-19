يفتتح إيفرتون مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه، في ملعب هيل ديكنسون، يوم السبت 22 أغسطس. ويحل كريستال بالاس، بقيادة مدربه الجديد بيير ساج، ضيفًا على إيفرتون في المباراة الافتتاحية.

المشجعون الذين توافدوا إلى ملعب هيل ديكنسون في الموسم الماضي، استمتعوا بمواجهات مثيرة للغاية. وشهدت كل واحدة من آخر أربع مباريات أُقيمت هناك في الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل 3 أهداف أو أكثر، وسيأمل جمهور إيفرتون في رؤية المزيد من ذلك خلال الأشهر المقبلة، مع الكثير من الانتصارات على أرضه أيضًا.

يقدّم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الساعة 15:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم السبت 22 أغسطس 2026، على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 هيل ديكينسون

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوافر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباريات الفردية إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026-27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية أسعارًا متدرجة لفئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصم والشرائح العمرية من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتكون أسعارها الاسمية الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على الجانبين والمقاعد في الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية فعالة ومدفوعة في النادي للدخول في القرعات أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026-27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027-28.

ورغم تحديد الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فحصة الجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي تقريبًا لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أخبار الفريقين والتشكيلات

إيفرتون بالاس الإصابات والإيقافات 42 تيم ايروغبونام لا يوجد لاعبون غائبون