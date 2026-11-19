يستضيف إبسويتش تاون نيوكاسل يونايتد يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب بورتمان رود في إبسويتش.

في آخر مواجهتين بينهما في الدرجة الممتازة خلال موسم 2024–2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فرض نيوكاسل هيمنته الكاملة. فقد حقق فوزًا عريضًا بنتيجة 4-0 على ملعب بورتمان رود في ديسمبر 2024، ثم فاز بنتيجة 3-0 على ملعب سانت جيمس بارك في أبريل 2025.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب بورتمان رود في إبسويتش يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لإبسويتش تاون وبوابة التذاكر التابعة له: تُطرح تذاكر المباريات التي يستضيفها إبسويتش تاون أساسًا عبر منصة التذاكر الرسمية للنادي. وتُمنح الأولوية عادةً لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية قبل طرح المقاعد المتبقية للبيع العام، بحسب توافرها.

تُطرح تذاكر المباريات التي يستضيفها إبسويتش تاون أساسًا عبر منصة التذاكر الرسمية للنادي. وتُمنح الأولوية عادةً لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية قبل طرح المقاعد المتبقية للبيع العام، بحسب توافرها. القسم الرسمي لمشجعي نيوكاسل يونايتد الزائرين: تُخصص تذاكر قسم الجماهير الزائرة في بورتمان رود لمشجعي نيوكاسل، وتُباع مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي، مع منح الأولوية عادةً لحاملي التذاكر الموسمية للمباريات خارج الأرض والأعضاء من الفئات العليا، وفقًا لنقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين بالكامل، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

المقاعد العادية للبالغين: تتراوح أسعار مقاعد المدرجات السفلية بين £34 و£38 ، وترتفع إلى ما بين £43 و£48 لمقاعد المدرجات العلوية أو المناطق الوسطى.

تتراوح أسعار مقاعد المدرجات السفلية بين ، وترتفع إلى ما بين لمقاعد المدرجات العلوية أو المناطق الوسطى. الفئات المخفضة (من يبلغون 65 عامًا فأكثر ومن هم دون 23 عامًا): تتراوح أسعارها عادةً بين £24 و£34 ، بحسب تصنيف المباراة وموقع المدرج.

تتراوح أسعارها عادةً بين ، بحسب تصنيف المباراة وموقع المدرج. من هم دون 19 عامًا والناشئون: تتراوح أسعار تذاكرهم عادةً بين £12 و£20 .

تتراوح أسعار تذاكرهم عادةً بين . القسم الرسمي للجماهير الزائرة (مشجعو نيوكاسل): يبلغ الحد الأقصى لسعر تذكرة البالغين على مستوى البلاد £30 .

يبلغ الحد الأقصى لسعر تذكرة البالغين على مستوى البلاد . باقات الضيافة الرسمية للمباراة: تبدأ أسعارها من نطاق يتراوح بين £110 و£270+.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من مبيعات الناديين الرسمية، فإن منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب تعرض تذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

الدخول العادي (المقاعد العادية): تبدأ الأسعار من نحو £79.

تبدأ الأسعار من نحو متوسط أسعار التذاكر المعروضة: يتراوح بين £120 و£260 .

يتراوح بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة عبر منصات إعادة البيع: تبدأ أسعارها عمومًا من نطاق يتراوح بين £325 و£430+.

إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إبسويتش تاون ونيوكاسل يونايتد

حقق إبسويتش فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت آخر نتائجه الخسارة على أرضه بنتيجة 1-2 أمام بورنموث، كما تعادل مع هال سيتي ونوتنجهام فورست خلال تلك السلسلة. وفاز إبسويتش على فولهام بنتيجة 2-1 في مباراة سابقة ضمن السلسلة، لكنه خسر بنتيجة 3-2 أمام مانشستر سيتي. وسجل تسعة أهداف واستقبل ثمانية خلال المباريات الخمس.

حقق نيوكاسل فوزًا واحدًا وتعادل مرة وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته التعادل بنتيجة 1-1 مع فولهام، بعد خسارتين أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو. وجاء فوزه الوحيد في تلك السلسلة بنتيجة 2-0 خارج أرضه أمام كريستال بالاس. وسجل نيوكاسل خمسة أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس.

إبسويتش تاون ضد نيوكاسل يونايتد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2025، حين فاز نيوكاسل على إبسويتش بنتيجة 3-0 على ملعب سانت جيمس بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، استضاف إبسويتش نيوكاسل في ديسمبر 2024 وتلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 0-4 على ملعب بورتمان رود. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، تشمل أيضًا ثلاث مباريات في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، يتفوق نيوكاسل بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لإبسويتش، إلى جانب تعادل واحد.