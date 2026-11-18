يستضيف أرسنال بورنموث يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب الإمارات في لندن.

تبادل الفريقان الفوز في مواجهتيهما خلال موسم 2025/26، إذ حقق أرسنال انتصارًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على ملعب فيتاليتي في يناير 2026، قبل أن يرد بورنموث بفوز مفاجئ بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات في أبريل. وكان ذلك الفوز في أبريل هو الثاني على التوالي لبورنموث على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره هناك بالنتيجة نفسها في مايو 2025.

إليك من GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أرسنال ضد بورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة أرسنال ضد بورنموث على ملعب الإمارات في لندن يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة أرسنال ضد بورنموث المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

عضوية أرسنال الرسمية ومنصة إعادة بيع التذاكر: بعد إغلاق القرعة الأولية للأعضاء الخاصة بهذه المباراة المصنفة ضمن الفئة «ب» في أكتوبر 2026، لا يزال بإمكان أعضاء فئتَي «ريد» و«سيلفر» في أرسنال الحصول على تذاكر دخول عامة عادية عبر منصة النادي الرسمية لإعادة بيع التذاكر.

بعد إغلاق القرعة الأولية للأعضاء الخاصة بهذه المباراة المصنفة ضمن الفئة «ب» في أكتوبر 2026، لا يزال بإمكان أعضاء فئتَي «ريد» و«سيلفر» في أرسنال الحصول على تذاكر دخول عامة عادية عبر منصة النادي الرسمية لإعادة بيع التذاكر. حصة بورنموث للجماهير الزائرة: يمكن لمشجعي الفريق الضيف شراء التذاكر مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لبورنموث.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة البيع، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي تفاصيل أسعار تذاكر مباراة أرسنال ضد بورنموث المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام في المدرج العلوي: من 44.8 إلى 84 جنيهًا إسترلينيًا.

من 44.8 إلى 84 جنيهًا إسترلينيًا. الدخول العام في المدرج السفلي: من 44.8 إلى 65.5 جنيهًا إسترلينيًا.

من 44.8 إلى 65.5 جنيهًا إسترلينيًا. منطقة العائلات في المدرج السفلي: 44.8 جنيه إسترليني.

44.8 جنيه إسترليني. حصة جماهير الفريق الضيف: بسعر لا يتجاوز 30 جنيهًا إسترلينيًا.

بسعر لا يتجاوز 30 جنيهًا إسترلينيًا. باقات الضيافة الرسمية للنادي: من 499 إلى أكثر من 1750 جنيهًا إسترلينيًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للناديين، تعرض منصات إعادة البيع، مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرج العلوي خلف المرمى: من 118 إلى أكثر من 252 جنيهًا إسترلينيًا.

من 118 إلى أكثر من 252 جنيهًا إسترلينيًا. المدرج العلوي على جانب الملعب: من 217 إلى أكثر من 350 جنيهًا إسترلينيًا.

من 217 إلى أكثر من 350 جنيهًا إسترلينيًا. المدرج السفلي خلف المرمى: من 263 إلى أكثر من 400 جنيه إسترليني.

من 263 إلى أكثر من 400 جنيه إسترليني. المدرج السفلي على جانب الملعب: من 340 إلى أكثر من 800 جنيه إسترليني.

من 340 إلى أكثر من 800 جنيه إسترليني. إعادة بيع تذاكر الضيافة ومستوى النادي: من 238 إلى أكثر من 1500 جنيه إسترليني.

من 238 إلى أكثر من 1500 جنيه إسترليني. إعادة بيع تذاكر مدرج الفريق الضيف: من 937 إلى أكثر من 1179 جنيهًا إسترلينيًا.

أرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أرسنال وبورنموث

يدخل أرسنال المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، وكانت المرة الوحيدة التي فقد فيها نقاطًا تعادله 1-1 مع فليتوود تاون في كأس كاراباو. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما انتصر 1-0 خارج أرضه على ليفربول. وسجل أرسنال خمسة أهداف واستقبل ثلاثة في تلك المباريات الخمس.

يصل بورنموث بعد خمسة انتصارات في خمس مباريات، ما يجعله الفريق الأفضل من حيث النتائج الأخيرة قبل هذه المواجهة. وكانت آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز فوزًا 2-1 خارج أرضه على إبسويتش تاون، كما تغلب على مانشستر يونايتد 3-0 خارج أرضه. وسجل فريق روز تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس، ولم يستقبل سوى هدفين.

أرسنال ضد بورنموث: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في أبريل 2026، حين فاز بورنموث 2-1 على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبلها، فاز أرسنال 3-2 على أرض بورنموث في يناير 2026. وفي آخر خمس مباريات مسجلة بين الناديين، حقق بورنموث انتصارين مقابل انتصار واحد لأرسنال وتعادل واحد، مع احتساب مباراة ودية قبل بداية الموسم ضمن هذه العينة.