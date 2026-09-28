كيفية الحصول على تذاكر اليمن ضد قطر: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه اليمن منتخب قطر في مواجهة حاسمة ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 27 سبتمبر 2026. وتشهد هذه المباراة المهمة في دور المجموعات مواجهة بين منافسين إقليميين في صراع على نقاط ثمينة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة اليمن وقطر في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة اليمن وقطر غير متاحة حالياً. تفقّد الصفحة مجدداً مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر المؤكدة.

كأس الخليج - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 11:55

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة اليمن وقطر؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات بطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتُعد المنصة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اليمن وقطر؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالاً سعودياً لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حالياً من 45 ريالاً سعودياً للمقعد الواحد، مع تفاوت الأسعار النهائية حسب القسم وفئة المقاعد والطلب في السوق لحظة بلحظة.

اليمن ضد قطر في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى اليمن وقطر

يعيش اليمن فترة ممتازة في آخر خمس مباريات، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلاً واحداً من دون أي خسارة. وكان الفريق غزير التهديف، إذ فاز 9-0 على بروناي و7-1 على بوتان، كما خرج بشباك نظيفة في ثلاث من تلك المباريات الخمس. وانتهت مباراته الأخيرة بالفوز 2-0 على لبنان في تصفيات كأس آسيا. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل اليمن 18 هدفاً واستقبل هدفاً واحداً فقط.

عانى منتخب قطر من غياب الاستقرار في نتائجه خلال آخر خمس مباريات، إذ حقق تعادلاً واحداً وتلقى ثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته الخسارة 3-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم، كما خسر 6-0 أمام كندا في وقت سابق من البطولة. وتعادل قطر 1-1 مع سويسرا، وحسم التعادل السلبي مباراته الودية أمام السلفادور. وسجل الفريق هدفين واستقبل 11 هدفاً خلال تلك المباريات الخمس.

اليمن ضد قطر: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت آخر مواجهة بين الطرفين في كأس الخليج 2019، عندما فاز قطر على اليمن بنتيجة 6-0. وفرض قطر تفوقه على هذه المواجهة خلال آخر خمس مباريات بينهما، بعدما فاز أربع مرات مقابل تعادل واحد، فيما لم يحقق اليمن أي انتصار. وسجل قطر 15 هدفاً في هذه المباريات الخمس، واستقبل هدفاً واحداً فقط.



