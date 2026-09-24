يواجه اليمن منتخب قطر في مواجهة حاسمة ضمن منافسات المجموعة الثانية من النسخة الـ27 لكأس الخليج العربي على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 27 سبتمبر 2026. وتشهد هذه المباراة المهمة في دور المجموعات مواجهة بين منافسين إقليميين سعيًا وراء نقاط حاسمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة اليمن وقطر في كأس الخليج؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة اليمن وقطر. يُرجى العودة قبل موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 11:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اليمن وقطر؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي في السعودية. وتمثل المنصة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اليمن وقطر؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

أما في الأسواق الثانوية مثل Grintahub، فتبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 ريالًا سعوديًا للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب القسم وفئة الجلوس والطلب في السوق لحظة بلحظة.

اليمن وقطر في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة اليمن وقطر

دخل اليمن آخر خمس مباريات له بحالة ممتازة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا من دون أي هزيمة. وظهر الفريق بفاعلية هجومية كبيرة، من بينها الفوز 9-0 على بروناي والانتصار 7-1 على بوتان، كما حافظ على نظافة شباكه في ثلاث من تلك المباريات الخمس. وانتهت آخر مبارياته بالفوز 2-0 على لبنان في تصفيات كأس آسيا. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل اليمن 18 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط.

عانى منتخب قطر من غياب الاستمرارية في آخر خمس مباريات، إذ حقق تعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم. وكانت آخر مبارياته الخسارة 3-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم، كما خسر 6-0 أمام كندا في وقت سابق من البطولة. وتعادل قطر 1-1 مع سويسرا، وحسم التعادل السلبي مواجهته الودية أمام السلفادور. وسجل الفريق هدفين واستقبل 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

اليمن وقطر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الطرفين في كأس الخليج 2019، عندما فاز قطر على اليمن بنتيجة 6-0. وفرض قطر هيمنته على هذه المواجهة خلال آخر خمس لقاءات، إذ فاز أربع مرات مقابل تعادل واحد، من دون أي انتصار لليمن. وسجل قطر 15 هدفًا في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل هدفًا واحدًا فقط.



