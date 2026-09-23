تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية فيما تستعد النمسا لاستضافة جمهورية أيرلندا على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس. ويخوض المنتخبان الأوروبيان صراعًا على نقاط ثمينة من أجل الصعود في مرحلة مجموعات تنافسية.

GOAL يقدّم كل التفاصيل المهمة المتعلقة بمواعيد المباراة، وفئات أسعار التذاكر، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة النمسا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية B؟

تواجه النمسا منتخب أيرلندا على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس، على أن يتم تأكيد تفاصيل موعد انطلاق المباراة الرسمي عبر القوائم المحلية في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النمسا ضد أيرلندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية الأساسية للمباراة عبر شريك التذاكر الرسمي للاتحاد النمساوي لكرة القدم، OETicket، الذي يتولى عمليات الطرح المعتادة للجمهور العام في المباريات الدولية على أرضه. وينبغي للمشجعين التسجيل مبكرًا عبر المنصة من أجل ضمان الحصول على المقاعد القياسية بمجرد فتح باب البيع العام.

إذا نفدت الحصص الأساسية بالكامل أو أصبحت قطاعات محددة من المدرجات غير متاحة على الموقع الرسمي، فإن منصات السوق الثانوية مثل Ticombo تمثل خيارك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النمسا ضد أيرلندا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة التذاكر الرسمية من 48 يورو للمقاعد القياسية ضمن أقسام الدخول العام في رايفايزن أرينا.

أما أسعار الدخول في السوق الثانوية على منصات مثل Ticombo فتبدأ من نحو 269 يورو عندما تنفد الحصص القياسية الأساسية.

النمسا ضد أيرلندا في دوري الأمم الأوروبية B: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة النمسا وأيرلندا

تدخل النمسا هذه المباراة بسجل حديث متباين، بعدما فازت في اثنتين من آخر خمس مباريات، وتعادلت في واحدة، وخسرت اثنتين. وانتهت آخر مواجهة لها بهزيمة 3-0 أمام إسبانيا في كأس العالم، كما خسرت أيضًا 2-0 أمام الأرجنتين خلال مرحلة المجموعات. وكانت أبرز محطات تلك السلسلة الفوز 3-1 على الأردن، كما أظهرت صلابة في التعادل 3-3 مع الجزائر، وهي مباراة شهدت ستة أهداف وأبرزت في الوقت نفسه خطورتها الهجومية وهشاشتها الدفاعية.

أما المباريات الخمس الأخيرة لأيرلندا فتروي قصة أكثر استقرارًا. فقد فاز فريق هالمغريمسون في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وخسر واحدة خلال تلك الفترة، وكان آخر نتائجه التعادل 1-1 مع كندا في مباراة ودية قبل البطولة. ويبرز الفوز 5-0 على غرينادا كأكثر عروضه حسماً، في حين يعكس التعادل السلبي مع مقدونيا الشمالية والفوز الضيق 1-0 على قطر فريقًا يصعب اختراقه.

النمسا ضد أيرلندا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

السجل الحديث للمواجهات المباشرة بين المنتخبين متقارب. فقد انتهى آخر لقاء بينهما بالتعادل 1-1 في دبلن خلال تصفيات كأس العالم في يونيو 2017، وهي نتيجة عكست الطابع التنافسي لهذه المواجهة. وعبر آخر أربع مواجهات، لم يفرض أي من الطرفين هيمنته، إذ حققت النمسا فوزًا واحدًا، وحققت أيرلندا فوزًا واحدًا، وانتهت مباراتان بالتعادل. كما توزعت الأهداف بصورة متقاربة عبر هذه السلسلة، ما يعزز أن هذه مواجهة نادرًا ما تسفر عن فارق مريح.