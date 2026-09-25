يواجه النصر فريق نيوم يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 على ملعب الأول بارك في الرياض.

صعد نادي نيوم، الذي يتخذ من منطقة تبوك مقرًا له، إلى دوري الدرجة الأولى في السعودية بعد استثمارات كبيرة وتعزيزات على مستوى قائمة الفريق. وفي آخر مواجهة مباشرة بينهما خلال موسم الدوري 2025-26، حقق النصر فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 على نيوم.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة النصر ضد نيوم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة النصر ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة النصر ضد نيوم على ملعب الأول بارك في الرياض يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 10 20 أكتوبر 2026 - 14:00 الأول بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة النصر ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين

لشراء تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين النصر ونيوم على ملعب الأول بارك في الرياض، اتبع هذه الخطوات عبر المنصات الرسمية وسوق إعادة البيع:

1. استخدم منصة التذاكر الرسمية

تُطرح تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل أساسي عبر webook.com (شريك التذاكر الرسمي للدوري) أو عبر بوابة تذاكر Victory Arena / Alawwal Park الرسمية.

2. منصات سوق التذاكر الثانوية والمجمّعات

تعرض منصات التذاكر الثانوية مثل Grintahub تذاكر من السوق الثانوية لمباريات النصر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة النصر ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

الدخول العام / الفئة الأساسية: تبدأ من نحو 30 إلى 35 ريالًا سعوديًا (نحو 8 إلى 9 دولارات أمريكية) للمقاعد القياسية في المدرج العلوي أو خلف المرمى.

مقاعد الفئة المتوسطة وعلى الخط الجانبي: تتراوح عادة بين 90 و250 ريالًا سعوديًا .

الفئة 1 / المدرج السفلي المميز: تتراوح عمومًا من 250 إلى 600 ريال سعودي .

مقصورات كبار الزوار والضيافة: تبدأ من نحو 1,500 ريال سعودي فأكثر ، بحسب خدمات الضيافة المشمولة وفئة الدخول.

وعلى منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub، تختلف أسعار تذاكر مباراة النصر ضد نيوم بحسب حجم الطلب وموقع المقعد:

الفئة الأساسية / خلف المرمى: تبدأ بين 250 و350 ريالًا سعوديًا (نحو 66 إلى 90 دولارًا أمريكيًا).

الفئة 2 / الفئة المتوسطة: تتراوح من 430 إلى 850 ريالًا سعوديًا (نحو 115 إلى 230 دولارًا أمريكيًا).

الفئة 1 / المقاعد المميزة على الجانبين: تتراوح من 900 إلى 1,300 ريال سعودي (نحو 240 إلى 345 دولارًا أمريكيًا).

كبار الزوار والضيافة المميزة: تُدرج عادة بين 1,900 و2,600 ريال سعودي فأكثر (نحو 510 إلى 700 دولار أمريكي).

النصر ضد نيوم في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة النصر ونيوم

حقق النصر ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، مسجلًا ثمانية أهداف ومستقبلًا ستة. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 أمام الخليج، بينما فاز قبل ذلك على أبها بنتيجة 2-1. أما الهزيمة الوحيدة خلال تلك السلسلة فجاءت أمام الاتحاد، الذي فاز 2-1.

فاز نيوم في ثلاث مباريات وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات له في الدوري. وأسفرت آخر مباراة له عن فوز بنتيجة 4-2 على الفتح، كما حقق أيضًا انتصارًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على الهلال. وسجل نيوم ستة أهداف خلال تلك المباريات الخمس واستقبل خمسة، فيما جاءت خسارتاه أمام الرياض والقادسية.

النصر ضد نيوم: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أُقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في مارس 2026 ضمن الدوري السعودي للمحترفين، عندما فاز النصر 1-0 على ملعب الأول بارك. وقبل ذلك، استضاف نيوم النصر في نوفمبر 2025، وفاز النصر خارج أرضه بنتيجة 3-1. وخلال المواجهتين المسجلتين، فاز النصر في كلتا المباراتين.