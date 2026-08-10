يفتتح النصر دبي مشواره في دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي 2026/27 بمواجهة اتحاد كلباء على أرضه يوم الجمعة 14 أغسطس 2026، والتذاكر مطروحة للبيع الآن لمباراة افتتاح الموسم على استاد آل مكتوم. وتعد هذه أول مباراة رسمية في الموسم الجديد لكلا الفريقين، كما تمنح الجماهير فرصة مشاهدة النصر، أقدم نادٍ في الإمارات، وهو يبدأ حملته على أرضه.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر النصر ضد كلباء الآن، بما في ذلك موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل طريقة للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي؟

دوري أدنوك للمحترفين - الجولة 1 14 أغسطس 2026 - 10:10

كيف تشتري تذاكر مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي؟

تذاكر مباراة النصر ضد كلباء متاحة الآن للشراء عبر الإنترنت من خلال Platinumlist، منصة التذاكر الرسمية التي تتولى بيع تذاكر هذه المباراة. ويعد الشراء المسبق عبر الإنترنت أبسط وأكثر الطرق موثوقية لضمان مقعدك.

Platinumlist يوفّر تأكيدًا فوريًا وخيارات متعددة لفئات المقاعد، بما في ذلك خيار الدخول العام عبر Casual Ticket Office.

يمكن أيضًا شراء التذاكر من شباك تذاكر استاد آل مكتوم يوم المباراة، وذلك حسب التوافر.

وباعتبارها المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، فمن المتوقع أن يكون الإقبال جيدًا، لذا يُنصح بالشراء قبل يوم المباراة لضمان المقعد المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي؟

تعد تذاكر مباراة النصر ضد كلباء من بين أكثر خيارات مشاهدة كرة القدم الحية بأسعار مناسبة في دبي، إذ تبدأ أسعار مدرجات أصحاب الأرض من 20 درهمًا إماراتيًا فقط، ما يجعلها خيارًا سهلًا لقضاء يوم مباراة.

Al Nasr Blues (الفئة 3): تبدأ من 20 درهمًا إماراتيًا ، وهي أرخص خيار للدخول العام في مدرجات أصحاب الأرض.

Al Nasr Victory (الفئة 2): 30 درهمًا إماراتيًا ، وتشمل الأقسام 14 و15 و16.

Premium A: 50 درهمًا إماراتيًا ، لمقاعد مرتفعة أقرب إلى خط المنتصف.

Al Nasr Loyals: 250 درهمًا إماراتيًا ، وهي أعلى فئة لجماهير أصحاب الأرض، وتوفر أفضل زوايا الرؤية في الملعب.

يمكن لجماهير الفريق الضيف في الفئة 3 (القسم 19) توقع تذاكر تبدأ من 20 درهمًا إماراتيًا .

كانت عدة فئات تُباع بسرعة بالفعل على صفحة الحجز الرسمية، لذا يُنصح بالشراء المبكر للجماهير الراغبة في مقعد محدد. ولأرخص طريقة ممكنة للدخول، فإن Al Nasr Blues (الفئة 3) بسعر 20 درهمًا إماراتيًا تمثل أفضل قيمة لهذه المباراة.

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