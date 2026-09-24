كيفية الحصول على تذاكر الكويت ضد العراق: أسعار كأس الخليج، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تواجه الكويت العراق في مباراة عالية الأهمية ضمن منافسات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي السابعة والعشرين، على استاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة يوم 26 سبتمبر/أيلول 2026. وتجمع هذه المواجهة المثيرة بين منافسين خليجيين عريقين يتنافسان على نقاط حاسمة في المجموعة.

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متى تنطلق مباراة الكويت والعراق في كأس الخليج؟

لم يتم تأكيد تفاصيل البث في هذه المرحلة، وسيتم تحديث معلومات القناة التلفزيونية الرسمية والبث المباشر فور توافرها قبل انطلاق المباراة.

كأس الخليج - الجولة 2 26 سبتمبر 2026 - 11:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الكويت والعراق؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية WeBook، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتُعد المنصة الرسمية خيارك الأساسي للحصول على مقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub ستكون الخيار المناسب لك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الكويت والعراق؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد وموقعه داخل استاد الأمير عبد الله الفيصل.

أما في الأسواق الثانوية مثل Grintahub، فتبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 ريالًا سعوديًا للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب قسم الجلوس والموقع وحجم الطلب في السوق لحظة بلحظة.

الكويت ضد العراق في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الكويت والعراق

حقق منتخب الكويت فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وخسارة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع تايلاند في مباراة ودية خلال يونيو/حزيران 2026، كما تعادل 1-1 مع مصر في كأس العرب FIFA. وجاءت هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة خلال خسارتين متتاليتين أمام الإمارات (3-1) والأردن (1-3) في كأس العرب. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت الكويت سبعة أهداف واستقبلت تسعة.

أما نتائج العراق في آخر خمس مباريات فتعكس وضعًا صعبًا، إذ تلقى أربع هزائم وتعادل مرة واحدة. وكانت مباراته الأخيرة خسارة 5-0 أمام السنغال في كأس العالم 2026، بعدما خسر 3-0 أمام فرنسا و4-1 أمام النرويج في دور المجموعات نفسه. وجاءت نتيجته الإيجابية الوحيدة بالتعادل 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية قبل البطولة. وسجل العراق هدفين فقط في تلك المباريات الخمس، مقابل استقبال 13 هدفًا.

الكويت ضد العراق: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين المنتخبين بالتعادل 2-2، حين استضاف العراق الكويت في مباراة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في مارس/آذار 2025. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 عندما استضافت الكويت العراق في سبتمبر/أيلول 2024، أيضًا في تصفيات كأس العالم. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما، فاز العراق في مباراتين، بينما انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل، في حين لم يحقق منتخب الكويت أي فوز في هذه السلسلة الأخيرة من اللقاءات.



