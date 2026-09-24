تشهد دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قارية عالية الأهمية، إذ يلتقي القوة الجوية العراقي مع العين الإماراتي. ويحمل الناديان سمعة إقليمية لافتة وقاعدتين جماهيريتين متحمستين، ما يجعل هذه المباراة في دور المجموعات مواجهة أساسية لعشاق كرة القدم الآسيوية.

GOAL جمعت كل التفاصيل الأساسية عن خلفية المباراة، ومعلومات الملعب، وتوافر التذاكر، حتى تتمكن من حجز مقعدك ومتابعة الحدث مباشرة الآن.

متى تنطلق مباراة القوة الجوية ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوافر حالياً معلومات رسمية عن بث هذه المباراة. عُد مرة أخرى مع اقتراب موعد انطلاقها للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة القوة الجوية ضد العين؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات القوة الجوية في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر المنصات الأساسية المعتمدة لبيع التذاكر وشبابيك التذاكر الرسمية في الملعب. ويُنصح المشجعون بمتابعة القنوات الرسمية للنادي عند طرح تذاكر الدخول العام للبيع.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى البائع الرسمي الأساسي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل Ticombo هي خيارك المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القوة الجوية ضد العين؟

تختلف أسعار تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئة المقاعد في الملعب، وجودة الرؤية، وحجم الطلب العام على المباراة.

في منافذ البيع الرسمية الأساسية، تبدأ عادة أسعار تذاكر الدخول العام القياسية من نحو 30 ريالاً سعودياً إلى 50 ريالاً سعودياً للمقاعد الأساسية خلف المرميين.

إذا نفدت الحصص الرسمية الأساسية، فإن توافر التذاكر في السوق سيحدد أسعار إعادة البيع. وعلى المنصات الثانوية مثل Ticombo، تبدأ خيارات التذاكر من نحو 80 ريالاً سعودياً لتذاكر الدخول القياسية.

للحصول على أرخص خيارات التذاكر، تحرك بسرعة فور طرح البيع العام، أو استكشف القوائم المتاحة على الأسواق الثانوية قبل نفاد الخيارات.

القوة الجوية ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى القوة الجوية ضد العين

حقق القوة الجوية فوزاً واحداً وتعادلاً واحداً وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مواجهة له بالتعادل 1-1 مع ديالى في الدوري العراقي الممتاز، كما استقبل أهدافاً في أربع من تلك المباريات الخمس. ويمثل الفوز 3-2 خارج أرضه على كربلاء انتصاره الوحيد في تلك السلسلة، بينما زادت الهزائم أمام نفتشي فارغونا والزوراء ودهوك من صعوبة هذه الفترة.

دخل العين في فترة مميزة، بعدما فاز في أربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مواجهات. وكانت النتيجة الأبرز الفوز 4-0 على النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة. كما فاز في ثلاث مباريات متتالية في دوري الخليج العربي، وحافظ على نظافة شباكه في انتصاره 2-0 على خورفكان. وسجل فريق إيفيتش عشرة أهداف واستقبل ثلاثة فقط خلال تلك المباريات الخمس.

القوة الجوية ضد العين: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

لا تتوافر بيانات عن المواجهات المباشرة بين الفريقين. وقد تمثل هذه المباراة مواجهة نادرة أو الأولى بين القوة الجوية والعين على هذا المستوى.



