كيفية الحصول على تذاكر القوة الجوية ضد العين: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قارية عالية المخاطر، إذ يلتقي القوة الجوية العراقي، أحد أبرز أندية العراق، مع العين الإماراتي. ويحمل الناديان سمعة إقليمية مميزة وقاعدتين جماهيريتين متحمستين، ما يجعل هذه المباراة في دور المجموعات موعدًا مهمًا لعشاق كرة القدم الآسيوية.

GOAL جمعت كل التفاصيل الأساسية عن خلفية المباراة، ومعلومات الملعب، ومدى توافر التذاكر، حتى تتمكن من حجز مقعدك ومتابعة الحدث مباشرة الآن.

متى تنطلق مباراة القوة الجوية ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوافر حاليًا معلومات بث رسمية لهذه المباراة. يُرجى العودة في وقت أقرب إلى موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة القوة الجوية ضد العين؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات القوة الجوية في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر المنصات الأساسية المعتمدة الخاصة بالفعاليات، وكذلك من خلال منافذ بيع التذاكر الرسمية في الملعب. ويُنصح المشجعون بمتابعة القنوات الرسمية للنادي عند طرح تذاكر الحضور العام.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى البائع الرسمي الأساسي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل Ticombo تمثل خيارك المناسب إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القوة الجوية ضد العين؟

تختلف أسعار تذاكر دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئة الجلوس في الملعب، وجودة الرؤية، وحجم الطلب العام على المباراة.

في منافذ بيع التذاكر الرسمية الأساسية، تبدأ عادة أسعار تذاكر الحضور العام القياسية من نحو 30 إلى 50 ريالًا سعوديًا للمقاعد الأساسية الواقعة خلف المرميين.

إذا نفدت الحصص الرسمية الأساسية، فإن توافر التذاكر في السوق سيحدد أسعار إعادة البيع. وعلى المنصات الثانوية مثل Ticombo، تبدأ خيارات التذاكر من حوالي 80 ريالًا سعوديًا لتذاكر الدخول القياسية.

ولضمان الحصول على أرخص خيارات التذاكر، بادر سريعًا فور بدء البيع العام أو اطّلع على العروض المتاحة في الأسواق الثانوية قبل نفاد الخيارات.

القوة الجوية ضد العين في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة القوة الجوية والعين

حقق القوة الجوية فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 مع ديالى في الدوري العراقي الممتاز، كما استقبل أهدافًا في أربع من تلك المباريات الخمس. ويمثل الفوز 3-2 خارج أرضه أمام كربلاء انتصاره الوحيد خلال تلك السلسلة، فيما زادت الهزائم أمام نفتشي فرغانة، والزوراء، ودهوك من صعوبة الفترة الحالية.

يعيش العين فترة مميزة، بعدما فاز في أربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مواجهات. وكانت النتيجة الأبرز الفوز 4-0 على النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة. كما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في دوري الخليج العربي، وحافظ على نظافة شباكه في الفوز 2-0 على خورفكان. وسجل فريق إيفيتش عشرة أهداف واستقبل ثلاثة فقط خلال تلك المباريات الخمس.

القوة الجوية ضد العين: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوافر بيانات عن المواجهات المباشرة بين الفريقين. وقد تمثل هذه المباراة مواجهة نادرة أو أول لقاء بين القوة الجوية والعين على هذا المستوى.



