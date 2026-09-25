يلتقي القادسية مع الهلال يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

ويمتلك الهلال سجلًا تاريخيًا قويًا في هذه المواجهة، بعدما حقق 34 انتصارًا من أصل 53 مباراة مباشرة بين الفريقين، مقابل تسعة انتصارات للقادسية. أما آخر مواجهة رسمية بينهما في يناير 2026، فانتهت بتعادل مثير 2-2، وشهدت أهدافًا من سالم الدوسري وخوليان كينيونيس.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة القادسية والهلال، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة القادسية والهلال في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة القادسية والهلال على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 11 23 أكتوبر 2026 - 14:00 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

كيفية شراء تذاكر مباراة القادسية والهلال في الدوري السعودي للمحترفين

لشراء تذاكر مباراة القادسية والهلال في الدوري السعودي للمحترفين، هناك عدة طرق رئيسية متاحة:

1. المنصات الرسمية للنادي والتذاكر

البوابة الرسمية للتذاكر / تطبيق القادسية: بما أن القادسية هو الفريق المضيف، فإن التذاكر الأساسية المخصصة للدخول العام تُطرح مباشرة عبر الموقع الرسمي للقادسية وتطبيق النادي. وعادة ما يبدأ البيع قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

منصة Webook: تستضيف مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل متكرر عمليات البيع والتوزيع الرقمي الرسمي للتذاكر عبر Webook، وهي المنصة الوطنية للفعاليات الترفيهية والرياضية في السعودية.

2. الأسواق الثانوية للتذاكر

GrintaHub: إذا نفدت المقاعد الرسمية، فاطلع على منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub حيث يعرض المشجعون التذاكر الإضافية، ويمكنك اختيار الفئة وإتمام عملية الشراء.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية والهلال في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة القادسية والهلال في الدوري السعودي للمحترفين بحسب فئة المقاعد، وما إذا كنت تشتري عبر القنوات الأساسية أو منصات إعادة البيع الثانوية:

1. البيع الرسمي الأساسي

الدخول العام / المقاعد العادية: 30 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا

الفئة 1 / المقاعد المميزة: 100 ريال سعودي إلى 250 ريالًا سعوديًا

كبار الزوار / ضيافة الصالات:500 ريال سعودي إلى 1,500+ ريال سعودي

2. السوق الثانوية للتذاكر (GrintaHub)

إذا نفدت التذاكر عبر القنوات الرسمية، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض تذاكر إعادة البيع، وتختلف الأسعار بحسب الطلب وموقع المقعد:

الفئة 2 / خلف المرمى: 150 ريالًا سعوديًا إلى 300 ريال سعودي

الفئة 1 / مقاعد جانب الملعب: 350 ريالًا سعوديًا إلى 750 ريالًا سعوديًا

كبار الزوار وصناديق الضيافة:1,200 ريال سعودي إلى 3,000+ ريال سعودي

القادسية ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى القادسية والهلال

فاز القادسية في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات، وتعادل في واحدة، وكانت النقاط الوحيدة التي أهدرها في تعادل 3-3 مع الاتفاق في الدوري. وسجل الفريق 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبلت شباكه سبعة أهداف، وكان أبرز نتائجه الفوز 3-2 على الأهلي. أما آخر مبارياته، فكانت الفوز 2-1 على الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 14 سبتمبر.

كما فاز الهلال أيضًا في أربع من آخر خمس مباريات، ولم يخسر سوى أمام نيوم SC بنتيجة 2-0 يوم 7 سبتمبر. وكان الفريق غزير التهديف، إذ سجل 13 هدفًا واستقبل خمسة فقط خلال المباريات الخمس. ويبرز انتصاره الكاسح 6-0 على التعاون بوصفه الأداء الأبرز في تلك السلسلة، ثم تبعه بفوز 2-1 على الغرافة في المنافسات القارية.

القادسية ضد الهلال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بالتعادل 2-2 على ملعب الأمير سعود بن جلوي يوم 29 يناير 2026، ضمن الدوري السعودي للمحترفين. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري، يتفوق الهلال بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد للقادسية، إلى جانب تعادل واحد. وتبادل الفريقان تسجيل 11 هدفًا خلال تلك اللقاءات، ويظهر سجل القادسية على أرضه أمام الهلال أنه قادر على انتزاع النقاط من البطل على ملعبه.