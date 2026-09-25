يلتقي الفتح مع الشباب يوم الخميس، 22 أكتوبر 2026، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الهفوف.

وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري، كانت الأفضلية للفتح بتحقيقه انتصارين مقابل فوز واحد للشباب، إلى جانب تعادلين. وأقيمت آخر مباراة بينهما في أبريل 2026 خلال الموسم الماضي من الدوري، وانتهت بالتعادل 1-1.

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متى تنطلق مباراة الفتح ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

تقام مباراة الفتح ضد الشباب على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الهفوف، يوم الخميس، 22 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 11 22 أكتوبر 2026 - 10:45 ميدان تمويل الأولى

كيف تشتري تذاكر مباراة الفتح ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

تتوفر تذاكر مواجهة الدوري السعودي للمحترفين بين الفتح والشباب عبر المزودين الرسميين الأساسيين وكذلك منصات بيع التذاكر الثانوية.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الفتح ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الفتح ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين بحسب فئة المقعد وما إذا كنت ستشتري عبر المنصات الرسمية أو منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub:

الفئة 3 / خلف المرمى: من 30 ريالًا سعوديًا إلى 50 ريالًا سعوديًا

الفئة 2 / مقاعد عادية: من 50 ريالًا سعوديًا إلى 100 ريال سعودي

الفئة 1 / المنصة الرئيسية المميزة: من 100 ريال سعودي إلى 200 ريال سعودي

كبار الزوار والصالة الفاخرة: من 500 ريال سعودي إلى 1,500 ريال سعودي

الفتح ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الفتح والشباب

لم يحقق الفتح أي فوز في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، إذ سجل ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-2 أمام نيوم SC، كما خسر 1-2 أمام الدرعية خلال هذه السلسلة. وعلى مدار المباريات الخمس، سجل الفريق أربعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية. وانتهت ثلاث من هذه المباريات الخمس بالتعادل، من بينها تعادل سلبي مع التعاون.

حصد الشباب ثلاث نقاط من أصل 15 ممكنة خلال آخر خمس مباريات له في الدوري، مع تعادلين وهزيمتين إلى جانب تعادل آخر. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام الفيحاء، كما خسر 2-1 أمام الخلود و0-2 أمام الهلال خلال الفترة نفسها. وسجل خمسة أهداف واستقبل ستة عبر هذه المباريات الخمس.

الفتح ضد الشباب: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل 1-1 عندما استضاف الشباب الفتح في أبريل 2026 ضمن الدوري السعودي للمحترفين. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز الفتح مرتين، مع تعادلين ونتيجة واحدة ذهبت لصالح الشباب. وفاز الفتح 2-0 على أرضه في يناير 2026 و3-1 في مايو 2025، بينما جاء انتصار الشباب الوحيد بنتيجة 3-2 على أرضه في مايو 2024.