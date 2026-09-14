كيفية الحصول على تذاكر العين ضد النصر: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف العين نظيره النصر على استاد هزاع بن زايد في إمارة أبوظبي يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، إذ يفتتح الفريقان مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27 بمواجهة مباشرة بينهما.

يدخل العين هذه المباراة بصفته حامل لقب القارة، بعدما أطاح بالنصر بركلات الترجيح في ربع نهائي الموسم الماضي في طريقه إلى التتويج باللقب. ويعود النصر إلى البطولة بعد حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين، مع ترقب مشاركة كريستيانو رونالدو في مباراة وُصفت بأنها أحد أهدافه المحورية في ما قد يكون موسمه الأخير كلاعب كرة قدم محترف.

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متى تنطلق مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حالياً معلومات رسمية عن بث مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا للنخبة. عُد مجدداً قبل موعد انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 15 سبتمبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة العين والنصر؟

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة العين والنصر؟

تبدأ أسعار التذاكر على Platinumlist، المنصة الرسمية، عادة من 20 درهماً إماراتياً فقط للمباريات الاعتيادية للعين على ملعبه في استاد هزاع بن زايد، لكن من المتوقع أن تكون أسعار هذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة أعلى نظراً للطلب المرتبط بظهور رونالدو.

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العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى العين والنصر

يدخل النصر هذه المواجهة بسجل يتضمن ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع الخليج، بينما سبق ذلك فوزه على أبها بنتيجة 2-1. أما هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة فجاءت أمام الاتحاد بنتيجة 2-1. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل النصر ثمانية أهداف واستقبل ستة.

يعيش العين حالة قوية محلياً، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في دوري الخليج العربي. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع الوصل، وقبلها تغلب خارج أرضه على Kalba FC بنتيجة 2-0. كما حقق خلال تلك السلسلة فوزاً بنتيجة 4-2 على بني ياس، بعدما سجل 10 أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس.

العين ضد النصر: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في نوفمبر 2024، حين فاز النصر 5-1 على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، وجميعها أُقيمت في هذه البطولة، يملك النصر ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين للعين. وبلغ مجموع الأهداف في تلك المباريات الخمس 13 هدفاً للنصر وسبعة للعين.



