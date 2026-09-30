تبلغ بطولة كأس الخليج العربي السابعة والعشرين ذروة الإثارة عندما تواجه السعودية وصيف المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 3 أكتوبر 2026. وتحسم هذه المواجهة الإقصائية عالية المخاطر في نصف النهائي هوية أول منتخب يحجز مقعده في النهائي الكبير.

GOAL يقدم لكم كل التفاصيل الأساسية التي تحتاجون إليها لحجز مقعدكم في هذه القمة الكبيرة بنصف النهائي. اكتشفوا موعد المباراة، ومنافذ بيع التذاكر الرسمية، ومنصات إعادة البيع الثانوية، وكيفية الحصول على تذاكركم اليوم.









متى تقام مباراة السعودية ضد وصيف المجموعة الثانية؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر 3 أكتوبر 2026 في 18:55 السعودية ضد وصيف المجموعة الثانية (نصف نهائي كأس الخليج العربي) استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر السعودية ضد وصيف المجموعة الثانية؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية للتذاكر، التي تعمل كموزع رئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتعد المنصة الرسمية وجهتكم الأساسية للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت الحصص العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر السعودية ضد وصيف المجموعة الثانية؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية من 22 ريالًا سعوديًا لمقاعد الفئة الثالثة خلف المرميين، مع ارتفاع التكلفة بحسب قسم الجلوس وموقع الفئة داخل استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

إذا نفدت الحصص العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، حيث تبدأ الأسعار من 45 ريالًا سعوديًا للتذكرة الواحدة بحسب التوافر والطلب في السوق.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن السعودية ضد وصيف المجموعة الثانية

يمثل نصف نهائي كأس الخليج العربي السابعة والعشرين انطلاق مرحلة خروج المغلوب بنظام الإقصاء المباشر في جدة. ومع مواجهة متصدر المجموعة الأولى لوصيف المجموعة الثانية في هذا الدور الحاسم، تحمل المباراة ضغطًا هائلًا في ظل وجود بطاقة التأهل إلى النهائي على المحك.

ومن أبرز التفاصيل التي يجب وضعها في الاعتبار بشأن هذه المواجهة الكبرى في نصف النهائي: