كيفية الحصول على تذاكر الخلود ضد الخليج: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه الخلود نظيره الخليج يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وفي آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري يوم 3 أبريل 2026، انتهت المباراة بتعادل مثير 2-2 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. وسيسعى الخلود إلى الاستفادة من أفضلية اللعب على أرضه بينما يواصل مساعيه لتقديم مشوار قوي في منتصف الموسم ضمن دوري الأضواء.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة الخلود والخليج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الخلود والخليج في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة الخلود والخليج يوم الخميس 5 نوفمبر 2026 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

دوري روشن السعودي - الجولة 13 5 نوفمبر 2026 - 12:00 مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

كيفية شراء تذاكر مباراة الخلود والخليج في الدوري السعودي للمحترفين

لضمان الحصول على تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين المقبلة بين الخلود والخليج، هناك بعض الخيارات المعتادة المتاحة أمامك:

1. القنوات الرسمية للنادي

القنوات الرسمية للنادي: يمكنك زيارة الموقع الرسمي لنادي الخلود أو البوابة الرسمية للدوري السعودي للمحترفين للاطلاع على الإعلانات المباشرة الخاصة بالتذاكر والروابط المباشرة لشباك التذاكر.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الخيارات الرسمية للنادي بالكامل، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عندما تنفد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الخلود والخليج في الدوري السعودي للمحترفين؟

إليك الخيارات والتفاصيل الخاصة بشراء تذاكر مباراة الدوري السعودي للمحترفين بين الخلود والخليج، مصنفة بحسب مصدر التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام / الفئة العادية: تبدأ عادة من حوالي 10 ريال سعودي إلى 30 ريال سعودي للفئات الأساسية، بحسب الموقع الدقيق داخل الملعب.

مناطق العائلات والمناطق المميزة: تتراوح عادة بين 50 ريالًا سعوديًا و150 ريالًا سعوديًا للمقاعد المطورة أو الأقسام المتخصصة.

2. منصات بيع التذاكر الثانوية

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأساسية للنادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض التذاكر بناءً على طلب السوق:

إعادة البيع العادية / المدرج العلوي: تبدأ تذاكر الدخول العام في الأسواق الثانوية عادة من نحو 225 ريالًا سعوديًا إلى 450 ريالًا سعوديًا بحسب حجم الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

مقاعد الجهة الطولية / المقاعد المميزة: غالبًا ما تتراوح الفئات ذات الرؤية الأفضل والفئات الوسطى على المنصات الثانوية بين 750 ريالًا سعوديًا و2,250+ ريالًا سعوديًا مع نفاد الحصص الأساسية.

الخلود ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الخلود والخليج

حقق الخلود فوزين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 2-0 أمام الرياض، لكن ذلك جاء بعد الفوز 2-1 على الشباب. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على الأهلي 3-1 وتعادل 2-2 مع الفيحاء. وسجل فريق باكنغهام تسعة أهداف واستقبل سبعة خلال تلك المباريات الخمس.

فاز الخليج في مباراة واحدة وتعادل في اثنتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع النصر، وجاء ذلك بعد خسارة 3-0 أمام نيوم وخسارة ثقيلة 5-1 أمام الهلال. وسجل فريق غوميز ثلاثة أهداف واستقبل عشرة خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، وهو سجل يشير إلى هشاشة دفاعية كبيرة.

الخلود ضد الخليج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 3 أبريل 2026، حين تعادل الخلود والخليج 2-2 في الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. وقبل ذلك، فاز الخليج 3-2 خارج أرضه أمام الخلود في فبراير 2026، بينما حقق الخلود انتصارًا 4-3 في كأس الملك في نوفمبر 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات في مختلف المسابقات، تقاسم الفريقان الانتصارات بشكل متقارب، إذ فاز الخلود أيضًا 2-1 في مارس 2025، بينما حقق الخليج فوزًا 1-0 في أكتوبر 2024.