يلتقي التعاون مع الاتفاق يوم السبت 31 أكتوبر 2026 على ملعب نادي التعاون في بريدة.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهاتهما المباشرة الأخير، تبدو المنافسة متكافئة إلى حد كبير، إذ حقق كل فريق انتصارين، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل خلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري. وأقيم اللقاء السابق بين الناديين في فبراير 2026، حين حقق الاتفاق فوزًا ضيقًا بنتيجة 1-0 على أرضه.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة التعاون ضد الاتفاق، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة التعاون ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

يستضيف التعاون نظيره الاتفاق على ملعب نادي التعاون في بريدة، يوم السبت 31 أكتوبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 12 31 أكتوبر 2026 - 09:30 ملعب نادي التعاون

كيفية شراء تذاكر مباراة التعاون ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

عند الرغبة في شراء تذاكر المباراة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين بين التعاون والاتفاق، يكون أمام الجماهير عادة عدد من الخيارات الأساسية بحسب التوافر:

1. المنصات الرسمية الأساسية

تُطرح تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين بشكل أساسي عبر بوابات التذاكر الرسمية التي تحددها الرابطة والأندية المستضيفة، والتي تعمل كشريك تذاكر معتمد للفعاليات في المملكة.

2. الأسواق الثانوية لبيع التذاكر

منصات التذاكر الثانوية: إذا نفدت الخيارات الرسمية للنادي بالكامل، يمكن في كثير من الأحيان العثور على تذاكر دخول عامة عبر منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة عند نفاد الحصص الأساسية.

كيفية شراء تذاكر مباراة التعاون ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين؟

لضمان الحصول على تذاكر المباراة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين بين التعاون والاتفاق، يمكنك اتباع هذه الخطوات والخيارات الأساسية:

1. المنصات الرسمية الأساسية

الفئة 3 / خلف المرمى (دخول عام): تتراوح عادة بين 20 ريالًا سعوديًا و50 ريالًا سعوديًا .

الفئتان 2 و1 (المدرجات الجانبية العادية / المميزة): تتراوح عادة بين 50 ريالًا سعوديًا و150 ريالًا سعوديًا .

باقات كبار الشخصيات / الضيافة: قد تبدأ من أكثر من 500 ريال سعودي+ بحسب عروض النادي المحددة.

2. الأسواق الثانوية لبيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر المبيعات الأساسية للنادي، فإن منصات التذاكر الثانوية مثل GrintaHub تعرض التذاكر وفقًا لطلب السوق بأسعار تبدأ من 27 ريالًا سعوديًا ، بينما قد ترتفع أسعار المقاعد المميزة وخيارات الضيافة أو الأقسام ذات الإقبال المرتفع بشكل كبير.

التعاون ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة التعاون والاتفاق

لم يحقق التعاون أي فوز في آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات، إذ سجل تعادلًا واحدًا وأربع هزائم. وكانت آخر مبارياته قد انتهت بالتعادل 1-1 مع النهضة في دوري أبطال آسيا 2، لكن نتائجه في الدوري السعودي للمحترفين تروي قصة أكثر قسوة. فقد خسر 6-0 أمام الهلال ثم سقط 1-0 أمام الحزم في مباراتين متتاليتين بالدوري، واستقبل تسعة أهداف خلال آخر خمس مباريات له، مقابل تسجيله أربعة أهداف فقط.

حصد الاتفاق أربع نقاط من آخر خمس مباريات، بعد فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وكانت آخر نتائجه التعادل 3-3 مع القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تعادل سابقًا 0-0 مع الفيصلي. وفاز على أبها 1-0، لكنه خسر 3-0 أمام الدرعية وتلقى هزيمة 3-2 أمام النصر، مسجلًا أربعة أهداف ومستقبلًا تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

التعاون ضد الاتفاق: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز الاتفاق 1-0 على أرضه في الدوري السعودي للمحترفين. وقبل ذلك، حقق التعاون فوزًا بنتيجة 4-1 على أرضه في سبتمبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الاتفاق في مباراتين، وفاز التعاون في مباراتين، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.