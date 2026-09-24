يلتقي منتخب الإمارات العربية المتحدة مع قطر في مواجهة قوية ضمن منافسات المجموعة الثانية من النسخة الـ27 لكأس الخليج العربي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 30 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المباراة البارزة في دور المجموعات بين قوتين إقليميتين تتنافسان على صدارة الترتيب.

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متى تنطلق مباراة الإمارات وقطر في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة الإمارات وقطر غير متاحة حاليًا. عُد لاحقًا مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

كأس الخليج - الجولة 3 30 سبتمبر 2026 - 13:30

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة ضد قطر؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية WeBook، التي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي في السعودية. وتبقى البوابة الرسمية خيارك الأول للحصول على التذاكر بالسعر الأصلي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجماهير.

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كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الإمارات العربية المتحدة ضد قطر؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام خلف المرميين، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 ريالًا سعوديًا للمقعد الواحد، مع تغير السعر النهائي وفقًا لقسم الجلوس، والفئة، وحجم الطلب في السوق لحظة بلحظة.

الإمارات ضد قطر في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الإمارات وقطر

حقق منتخب الإمارات انتصارين وتعادلين وتعرض لهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 مع السعودية في كأس العرب FIFA، فيما كانت أكبر هزائمه في تلك السلسلة السقوط 3-0 أمام المغرب. كما تغلب على الجزائر 1-1 في مجموع المباراتين، مع التفوق في التسجيل، وفاز على الكويت 3-1. وخلال خمس مباريات، سجل منتخب الإمارات ستة أهداف واستقبل خمسة.

أما نتائج قطر في آخر خمس مباريات فتعكس قصة أكثر صعوبة: تعادل واحد وثلاث هزائم، وكانت آخر مبارياته خسارة 3-1 أمام البوسنة والهرسك في كأس العالم 2026. كما خسر 6-0 أمام كندا وتعادل 1-1 مع سويسرا في دور المجموعات. وسجل منتخب قطر هدفين واستقبل 11 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، رغم أن تعادله الودي السلبي 0-0 مع السلفادور منحه شباكًا نظيفة نادرة.

الإمارات ضد قطر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين المنتخبين في أكتوبر 2025، عندما فازت قطر على الإمارات 2-1 في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم. وقبل ذلك، حقق منتخب الإمارات فوزًا كاسحًا 5-0 على قطر في البطولة نفسها في نوفمبر 2024. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق كل منتخب انتصارين، بينما فصل بينهما تعادل واحد بنتيجة 1-1 في كأس الخليج 2024.



