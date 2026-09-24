كيفية الحصول على تذاكر الأهلي ضد الغرافة: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قارية مثيرة جديدة، إذ يستعد الأهلي السعودي لاستضافة الغرافة القطري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المرموق في جدة. ويملك الفريقان عمقًا كبيرًا في التشكيلة ونجومًا بارزين، ما يجعل هذه المباراة واحدة من أكثر مواجهات دور المجموعات ترقبًا.

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متى تنطلق مباراة الأهلي والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة الأهلي والغرافة غير متاحة حاليًا، لذا يُرجى العودة في وقت أقرب إلى موعد الانطلاق للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 26 أكتوبر 2026 - 13:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة الأهلي والغرافة؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات الأهلي على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل أساسي عبر منصة Webook الرسمية، التي تُعد المزود الأساسي الرئيسي للتذاكر لأبرز أحداث كرة القدم في السعودية. ويُنصح المشجعون دائمًا بالتحقق من الموقع الرسمي أولًا عند فتح باب البيع العام.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى البائع الرسمي الأساسي، فإن منصات بيع التذاكر الثانوية مثل Grintahub تكون خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الأهلي والغرافة؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب موقع المقعد، والفئة، وحجم الطلب على المباراة عبر درجات الملعب.

على منصة التذاكر الرسمية، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العادية عادة من نحو 20 ريالًا سعوديًا إلى 35 ريالًا سعوديًا للمقاعد العامة خلف المرميين وفي أقسام المدرج العلوي.

إذا نفدت الحصص الرسمية، فإن التوافر في السوق الثانوية يختلف بناءً على طلب الجماهير. وعلى المنصات الثانوية مثل Grintahub، تبدأ خيارات التذاكر من نحو 50 ريالًا سعوديًا لتذاكر الدخول العادية.

ولضمان أفضل قيمة، تصرف بسرعة بمجرد فتح باب البيع العام، أو استكشف التذاكر المتاحة لدى المنافذ الثانوية الموثوقة قبل أن تتقلب الأسعار أكثر.

الأهلي ضد الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الأهلي والغرافة

يدخل الأهلي هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 2-1 أمام ماميلودي صنداونز في كأس القارات للأندية FIFA، كما تعادل 1-1 مع باختاكور طشقند في ظهوره السابق بدوري أبطال آسيا للنخبة. وعلى الجانب الإيجابي، سجل خمسة أهداف دون رد في شباك الرياض في الدوري السعودي للمحترفين، وتغلب على الحزم 3-1. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل الأهلي 12 هدفًا واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

يصل الغرافة وهو في حالة سيئة، بعدما حصد فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت نتيجته الأخيرة خسارة 1-2 أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما تعرض لهزيمة ثقيلة 1-4 أمام السد في دوري النجوم. وجاء فوزه الوحيد أمام الشحانية. وسجل الفريق القطري خمسة أهداف واستقبل تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

الأهلي ضد الغرافة: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أحدث مواجهة بين الناديين جاءت في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 20 أكتوبر 2025، عندما فاز الأهلي 4-0. وقبل ذلك، تغلب الأهلي على الغرافة 4-2 في البطولة نفسها في فبراير 2025. وعبر خمس مباريات مسجلة في المواجهات المباشرة، يملك الأهلي انتصارين، فيما انتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل، وقد تفوق النادي السعودي تهديفيًا على منافسه القطري بفارق كبير في المواجهات الأخيرة.



